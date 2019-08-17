У участника "Евровидения-2019" от Латвии украли редкую гитару

"Вчера вечером (15.08.2019) в Риге, недалеко от торгового центра Domina, был украден легендарный Gibson Les Paul Мариса! Если кто-то увидит на улице человека с таким светлым кейсом Gibson, или же в ломбарде, или в объявлении на ss.com, в любом месте, может быть просто кто-то получит предложение приобрести Gibson желтого цвета, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь с Марцисом: 20310240. Особая примета гитары - был сломан гриф, есть следы склейки и изображение на задней части. Украдена вместе с плотным светлым кейсом - смотрите фото".