Участнику "Евровидения-2019" от Латвии вернули украденную гитару

17 августа укравший гитару пришел сам и вернул ее. Мужчина сослался на нетрезвое состояние и непонимание того, что он делает.
Напомним, латвийский музыкант Ралфс Эйландс в соцсетях распространил просьбу о помощи, чтобы вернуть гитару члена группы Марциса Василевскиса.
"Вчера вечером (15.08.2019) в Риге, недалеко от торгового центра Domina, был украден легендарный Gibson Les Paul Мариса! Если кто-то увидит на улице человека с таким светлым кейсом Gibson, или же в ломбарде, или в объявлении на ss.com, в любом месте, может быть просто кто-то получит предложение приобрести Gibson желтого цвета, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь с Марцисом: 20310240. Особая примета гитары - был сломан гриф, есть следы склейки и изображение на задней части. Украдена вместе с плотным светлым кейсом - смотрите фото".
Напомним, в 2019 году Латвию на международном конкурсе "Евровидение" представляла группа Carousel, в составе которой выступали певица Сабине Жуга, гитарист Марцис Василевскис, контрабасист Станислав Юдин и барабанщик Марек Логинс.
В итоге, во втором полуфинале латвийские музыканты заняли 15-е место и в финал не прошли.
Группа Carousel выпустила дебютный миниальбом "Sketches of Sleepless Nights". В альбом включены четыре новые композиции, в том числе и песня "That Night".