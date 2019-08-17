Финский хоккейный талант Патрик Лайне: Я готов на все

Талантливый финский нападающий Патрик Лайне по-прежнему не имеет договора. Однако он надеется, что в ближайшее время получится достичь договоренности с одной из команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Прошлые три сезона 21-летний Лайне был одним из лидеров "Виннипег Джетс", однако по окончанию прошлого сезона остался без команды.
"Ничего плохого про Виннипег сказать не могу. Пока что все было хорошо, но никогда не можешь знать, что произойдет в будущем. Это бизнес", - в разговоре со Sportsnet сказал Лайне. "Никогда не можешь быть уверен в том, где сыграешь следующий сезон, поэтому я готов на все".
В прошлом сезоне Лайнен в 82 играх регулярного чемпионата отметился 30 заброшенными шайбами и 20 результативными передачами. Прошедший сезон НХЛ стал наименее результативным в его карьере.
"Летом я много тренировался, особенно уделяя внимание скорости. Посмотри, как будем... Пока что останусь в Европе, так как у меня нет договора. Стресса нет, меня это пока не тревожит. Знаю, что если буду делать свою работу так же хорошо, как и прошлые три года, в следующем году где-то буду играть совершенно точно. Я об этом голову себе не ломаю", - сказал Лайне.
В данный момент Лайне находится в статусе ограниченно свободного агента.
За время карьеры в НХЛ Лайне в трех регулярных сезонах забил 110 голов и отдал 74 результативные передачи.