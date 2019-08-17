Финский хоккейный талант Патрик Лайне: Я готов на все

"Ничего плохого про Виннипег сказать не могу. Пока что все было хорошо, но никогда не можешь знать, что произойдет в будущем. Это бизнес", - в разговоре со Sportsnet сказал Лайне. "Никогда не можешь быть уверен в том, где сыграешь следующий сезон, поэтому я готов на все".

"Летом я много тренировался, особенно уделяя внимание скорости. Посмотри, как будем... Пока что останусь в Европе, так как у меня нет договора. Стресса нет, меня это пока не тревожит. Знаю, что если буду делать свою работу так же хорошо, как и прошлые три года, в следующем году где-то буду играть совершенно точно. Я об этом голову себе не ломаю", - сказал Лайне.