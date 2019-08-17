В Эстонии мужчина облил бензином и поджег свою сожительницу

В тот же день полицейские задержали также получившегося ожоги 53-летнего Рейну. В его отношении было начато уголовное производство по статье о попытке убийства.

По предварительным данным, он облил одежду потерпевшей бензином и поджег ее. По данным Saarte Hääl, женщина получила около 40 процентов ожогов и была доставлена на вертолете в отделение Северо-Эстонской региональной больницы.

"Собранные доказательства указывают на возможность, что сожитель женщины поджег одежду, которая была на ней", - сказала прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Мерри Тийтус.

В среду Курессаареский суд по ходатайству прокуратуры удовлетворил арест подозреваемого на два месяца. "В случае если подозрения найдут подтверждения, речь идет об очень серьезном преступлении", - говорит прокурор.