Рыбопереработчики заявили о готовности преодолеть кризис, связанный с российским эмбарго

Латвийским рыбообработчикам в большой мере удалось компенсировать утерянные из-за санкций рынки СНГ рынками других стран мира. Если до кризиса продажи вне стран бывшего СССР составляли 10-20% от общего объема, то теперь предприятия продают на других рынках половину продукции - кто-то в США, кто-то в Германии, а кто-то и в экзотической Шри-Ланка, рассказал Энделе.