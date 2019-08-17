Сб, 17.08.2019
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Рыбопереработчики заявили о готовности преодолеть кризис, связанный с российским эмбарго

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

Спрос на продукцию латвийских рыбоперерабатывающих предприятий превышает предложение, что свидетельствует о способности отрасли преодолеть кризис прошлых лет, заявил агентству LETA маркетинговый руководитель и совладелец рыбоконсервного предприятия Karavela Янис Анделе.

"Наконец после всех этих лет с введения российского эмбарго наработки с международных выставок начали приносить реальные плоды. Объем, который способны производить наши предприятия, меньше, чем фактический спрос", - сказал он.

Латвийским рыбообработчикам в большой мере удалось компенсировать утерянные из-за санкций рынки СНГ рынками других стран мира. Если до кризиса продажи вне стран бывшего СССР составляли 10-20% от общего объема, то теперь предприятия продают на других рынках половину продукции - кто-то в США, кто-то в Германии, а кто-то и в экзотической Шри-Ланка, рассказал Энделе.

Правда, он признал, что предприятия сейчас производят меньше, чем до введения эмбарго.

Оборот Karavela в 2018 году составил 41,616 млн евро (+7,5%), прибыль выросла в 2,2 раза до 1,513 млн евро.

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