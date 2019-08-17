Пн, 19.08.2019
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У берегов Коста-Бланки сел на мель паром с почти 400 пассажирами

ФОТО: @oyeldrg

В Средиземном море на побережье Коста-Бланки сел на мель паром компании Balearia, перевозивший пассажиров и автомобили с островов Майорка и Ивис на материковую часть Испании. Инцидент произошел недалеко от порта, и в данный момент все 393 пассажира судна уже находятся в безопасности. Никто из них не пострадал.

Паром незадолго до полуночи столкнулся со стеной порта и вскоре после этого сел на мель. Оператор судна Balearia утверждает, что утечки топлива нет.

Пассажиры, у которых на борту парома остались автомобили, сейчас вынуждены их оставить. Им предложено продолжить путь в Аликанте или Валенсию на автобусах.

В соцсетях опубликованы видеозаписи и фотографии, на которых видно пассажиров в салоне судна с надетыми спасателями жителями. Экипаж парома дает людям указания, а присутствующие, хоть и очевидно нервничают, сохранят спокойствие.

Небольшой хаос образовался в момент, когда пассажиров усаживали в спасательные лодки. Спасательная операция продолжалась до двух часов ночи.

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