У берегов Коста-Бланки сел на мель паром с почти 400 пассажирами

В Средиземном море на побережье Коста-Бланки сел на мель паром компании Balearia, перевозивший пассажиров и автомобили с островов Майорка и Ивис на материковую часть Испании. Инцидент произошел недалеко от порта, и в данный момент все 393 пассажира судна уже находятся в безопасности. Никто из них не пострадал.
Паром незадолго до полуночи столкнулся со стеной порта и вскоре после этого сел на мель. Оператор судна Balearia утверждает, что утечки топлива нет.
Пассажиры, у которых на борту парома остались автомобили, сейчас вынуждены их оставить. Им предложено продолжить путь в Аликанте или Валенсию на автобусах.
В соцсетях опубликованы видеозаписи и фотографии, на которых видно пассажиров в салоне судна с надетыми спасателями жителями. Экипаж парома дает людям указания, а присутствующие, хоть и очевидно нервничают, сохранят спокойствие.
Preparando la evacuación @Balearia #accidentebalearia #caos #ibiza #denia #PinardelRío #fastferry #agosto #Balearia #evacuacionbalearia @elmundo @elpais @telecinco @cuatro @A3Noticias @informativost5 @EspejoPublico pic.twitter.com/qOjWTnDqfM— oyeldrg (@oyeldrg) August 17, 2019
Небольшой хаос образовался в момент, когда пассажиров усаживали в спасательные лодки. Спасательная операция продолжалась до двух часов ночи.