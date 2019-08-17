У берегов Коста-Рики сел на мель паром с почти 400 пассажирами

В Средиземном море на побережье Коста-Бланки сел на мель паром компании Balearia, перевозивший пассажиров и автомобили с островов Майорка и Ивис на материковую часть Испании. Инцидент произошел недалеко от порта, и в данный момент все 393 пассажира судна уже доставлены в безопасность. Никто из них не пострадал.