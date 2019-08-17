Зарезал и изуродовал тело: за жестокое убийство в Инчукалнсе суд дал 16 лет тюрьмы

В ноябре 2017 года на улице Гауясличу в поселке Гауяс, который находится в Инчукалнской волости, произошло безжалостное убийство. В квартире на третьем этаже многоквартирного дома был убит мужчина, а труп выкинули на балкон.

Поврежденное тело полицейским сразу найти не удалось, хоть оно и лежало в паре метров от них, в момент, когда стражи порядка разговаривали с владельцами квартиры о слишком громком поведении.

"Соседи вызвали полицию, полиция приехала, все проверила, но сразу на балкон не зашла и труп не увидела. Он был там запихнут, я не знаю куда", - рассказала передаче соседка.

Во второй раз полицию вызвали, так как шум в квартире продолжался с удвоенной мощностью и из окон якобы вылетала мебель. Пока один из полицейских говорил с владельцами жилья, второй посмотрел на балкон и увидел руку человека.

Тогда было заведено уголовное дело, и по нему уже вынесен вердикт, сообщает Degpunktā. Оказалось, что убийца всего один. Второй задержанный в квартире - друг злоумышленника, так сказать, помог справиться с трупом.

Согласно протоколу суда, в спрятанном на балконе третьего этажа теле было обнаружено минимум 64 ножевых ранения. Большинство из них было нанесено уже после смерти, чтобы труп было сложнее идентифицировать.

Возможно, убийцы вообще не собирались никуда нести труп, а думали просто оставить его, поэтому так и повредили. В районе лица ножом резали особенно садистски и долго, возможно, пока нож не сломался и не застрял в черепе. Неизвестно, где подозреваемые планировали скрыться, но их бы еще пришлось поискать, так как квартира была взята в аренду.

"Здесь мужичок снимал квартиру у владельца. В результате пришли какие-то мужики и убили его. Они вообще не местные, непонятно, откуда они взялись. Но главное, владелец знал, что они там в квартире делают", - рассказал тогда сосед.

Ссора началась по пьянке и из-за денег. Сцепились, так как мужчина не хотел возвращать долги гостей, хотя вообще не должен был этого делать. Сейчас Рижский окружной суд, в котором обвиняемые оспорили решение первой инстанции, решил приговорить главного обвиняемого к 16 годам за решеткой с пробационным надзором на три года.