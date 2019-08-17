Россиянин сорвал рейс, попытавшись разбить иллюминатор головой

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на МВД России, 32-летний житель Кировска Ленинградской области вел себя агрессивно во время полета, грубо реагировал на замечания сотрудников авиакомпании, нецензурно выражался и хотел разбить иллюминатор головой.

После посадки в Краснодаре мужчину доставили в полицию, где был составлен протокол об административном правонарушении. Он задержан на пять суток, в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.