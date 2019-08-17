Вс, 18.08.2019
В Иордании мы нигде не видели людей, гуляющих с автоматами. Точно так же мы не видели большого количества женщин, одетых в черное с ног до головы. Напротив, некоторые даже не носили хиджабы, позволяя темным волосам свободно развеваться на ветру. Томс Ратфелдерс, журналист TVNET

Россиянин сорвал рейс, попытавшись разбить иллюминатор головой

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Российский самолет, следовавший рейсом из Тель-Авива в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в Краснодаре. Виной этому стал дебошир, который головой пытался разбить иллюминатор.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на МВД России, 32-летний житель Кировска Ленинградской области вел себя агрессивно во время полета, грубо реагировал на замечания сотрудников авиакомпании, нецензурно выражался и хотел разбить иллюминатор головой.

После посадки в Краснодаре мужчину доставили в полицию, где был составлен протокол об административном правонарушении. Он задержан на пять суток, в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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