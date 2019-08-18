"Все увеличили фотку?": двусмысленное фото Собчак всполошило Сеть

Российская телеведущая и журналист Ксения Собчак отправилась в отпуск со своим новым возлюбленным - режиссером Константином Богомоловым. Пара отдыхает в Италии, и Ксения активно делится с поклонниками кадрами, на которых демонстрирует, как наслаждается отдыхом в компании любимого мужчины.