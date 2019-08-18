Вс, 18.08.2019
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"Все увеличили фотку?": двусмысленное фото Собчак всполошило Сеть

Ксения Собчак

ФОТО: https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Российская телеведущая и журналист Ксения Собчак отправилась в отпуск со своим новым возлюбленным - режиссером Константином Богомоловым. Пара отдыхает в Италии, и Ксения активно делится с поклонниками кадрами, на которых демонстрирует, как наслаждается отдыхом в компании любимого мужчины.

37-летняя звезда опубликовала несколько двусмысленный снимок с прогулки на яхте, чем вызвала неоднозначную реакцию своих подписчиков в Instagram. 

"В руках ветер не удержать...", - подписала снимок Ксения.

Она также поинтересовалась у подписчиков все ли увеличили фотографию. Ведь благодаря искажению света создается впечатление, что журналистка позирует с обнаженной грудью.

Снимок вызвал волну комментариев. 

"Все приблизили, да?", "Показалось", "Аж мир перевернулся", "Даже глаза протерла", "Собчак, ты чего народ с ума сводишь?", - писали фолловеры. 

Стоит отметить, что бывший супруг звезды Максим Виторган и актриса Нино Нинидзе тоже отдыхают вместе со всеми своими детьми.

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