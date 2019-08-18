Забавный гороскоп: что произойдет, если все знаки Зодиака проснутся под одной крышей?

Передставляем вами забавную зарисовку на тему того, каким выглядело бы утро в доме, где под одной крышей проживают представители всех зодиакальных созвездий. Узнаете себя?

6:00: Дева просыпается и моет ванну перед приемом душа. Почистив зубы, она кладет свою зубную щетку в футляр и прячет подальше от всех остальных.

6:15: Просыпается Козерог и выключает бойлер. Он экономит электроэнергию.

6:20: Водолей выходит из дома на утреннюю пробежку.

6:30: Стоя перед зеркалом, Весы и Лев выхватывают друг у друга гель для волос и крем для рук.

6:40: Телец столовой ложкой поедает шоколадную пасту.

6:45: Просыпается Стрелец и снова включает бойлер.

7:00: Рак готовит бутерброды, пока Дева делает фруктовый сок. Близнецы по-прежнему лежат в кровати, проверяя на телефоне электронную почту, Facebook, Twitter и Instagram.

7:05: Скорпион пытается выломать дверь в уборную - обиженные до глубины души Весы выходят, держа в руках свою косметичку.

7:10: Просыпается Овен и запускает секундомер.

7:11: Уже одетый Овен после душа сбегает по ступенькам. Выключает секундомер.

7:15: Телец достает остатки пасты со дна банки. Шоколадной пасты больше нет.

7:20: Весы и Лев продолжают бороться за зеркало. Последняя оценка своего внешнего вида, и они покидают дом.

7:30: Водолей принимает холодный душ - Козерог снова выключил бойлер.

7:40: Все выходят из дома (кроме Рыб, которые еще спят).

7:45: Близнецы возвращаются за одним из трех своих телефонов.

7:50: Близнецы снова возвращаются - теперь уже за кошельком.

8:00: ПроснувшиесяРыбы понимают, что заперты в квартире и остались без ключей.