Второй день праздника Риги завершился красочным салютом
Во второй день праздника Риги, 17 августа, жителей и гостей города приглашали посетить разнообразные мероприятия в парках и на площадях как в центре, так и в районах. Можно было попробовать блюда лучших рижских ресторанов, поучаствовать в спортивных мероприятиях, вместе с детьми посмотреть представления клоунской труппы из Праги, закупиться на праздничных ярмарках, а также отправиться на набережную 11 ноября на кульминационный концерт "Городские легенды. Встречи легенд" и салют.
Галерея: Второй день праздника Риги завершился красочным салютом
Традиционно одним из мест проведения праздничных мероприятий стал Верманский парк, который в этом году превратился в "Сад сказок".
Кульминационное мероприятие праздника – "Городские легенды. Встречи легенд" – состоялся 17 августа на набережной 11 ноября. Здесь можно было увидеть творческое переосмысление самых популярных легенд и преданий Риги. На протяжении всего дня на сцене выступали DJ [Ex] da Bass, The Rolltones, Trio 3 LIVE PROJECT, Laime pilnīga, Indygo, Laika suns, Лига Ридере с сопровождающей группой и Крис Ноа.
Галерея: Мероприятия праздника Риги
Галерея: Выступление Лиги Ридере
В свою очередь в 21:30 начался вечерний концерт "Студенческие легенды большого города", посвященный легендарным рижским студентам. Музыкальная программа состояла из песен и композиций разных времен, которые были и остаются популярными среди студентов.
Мероприятие завершилось в 23:00 праздничным салютом.