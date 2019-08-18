Второй день праздника Риги завершился красочным салютом

Во второй день праздника Риги, 17 августа, жителей и гостей города приглашали посетить разнообразные мероприятия в парках и на площадях как в центре, так и в районах. Можно было попробовать блюда лучших рижских ресторанов, поучаствовать в спортивных мероприятиях, вместе с детьми посмотреть представления клоунской труппы из Праги, закупиться на праздничных ярмарках, а также отправиться на набережную 11 ноября на кульминационный концерт "Городские легенды. Встречи легенд" и салют.