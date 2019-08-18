Простые принципы, помогающие получить из пищи максимум полезных веществ
Тенденции последних лет свидетельствуют о том, что люди все больше стараются питаться правильно, чтобы за день получить необходимое количество калорий, витаминов и других ценных веществ. Однако на пути к реализации благих замыслов нередко встает нехватка знаний, в результате чего съеденное не приносит организму ожидаемую пользу.
Приглашенный Apotheka технолог пищевого производства Willow Med Дзинтра Кокта дает несколько советов, которые помогут получать из наиболее употребляемых продуктов максимальную пользу.
"Основная функция питания заключается в снабжении организма веществами, которые обеспечивают процессы жизнедеятельности и являются строительным материалом для создания новых клеток и восстановления тканей. Поэтому очень важно, чтобы каждый день в организм в достаточном количестве поступали все необходимые вещества - белки, жиры, углеводы, вода, минеральные вещества, витамины, балластные вещества, используемые в качестве материалов в биологических процессах.
Тем не менее сбалансированное питание отнюдь не гарантирует, что организм получает все необходимое.
Даже если вы употребляете здоровые продукты, содержащие много полезных веществ, при неправильном хранении и приготовлении они могут потерять свою "вмтаминную силу",
- говорит фармацевт Анна Кивленице.
С грядки – в живот или в морозилку
Овощи, фрукты и ягоды начинают терять питательные веществауже в момент, когда их снимают с грядки или срывают с дерева. Чем меньше времени свежие продукты проведут на полке или в холодильнике, тем лучше они сохранят ценные вещества, вкус и текстуру.
Если же урожай выдался неожиданно щедрым или купленные продукты не удается съесть, рекомендуется прибегнуть к самому популярному решению - заморозке.
Замороженные продукты с точки зрения пищевой ценности практически равноценны свежим, особенно если их заморозили сразу же после сбора.
- Рекомендуемый срок хранения в морозильной камере - не дольше 12 месяцев.
"Продукты не рекомендуется размораживать и повторно замораживать, поскольку в результате этого процесса повреждаются клеточные оболочки, из-за чего происходит потеря влаги, вкуса, исходной структуры, а также ценных витаминов и минеральных веществ. Многократно замороженные и размороженные продукты становятся более благоприятной средой для бактерий. Нужно обращать внимание и на предлагаемые в магазинах замороженные продукты:
если чувствуется, что все содержимое находится в одном конце упаковки, это значит, что продукт был разморожен и повторно заморожен, из-за чего в нем будет меньше полезных веществ",
- поясняет пищевой технолог Д. Кокта.
Целый овощ полезнее свежевыжатого сока
Свежевыжатые соки зачастую ошибочно считают самым простым и быстрым способом получить необходимую дневную дозу овощей и фруктов. Однако в процессе приготовления сока звериная доля питательных веществ теряется:
части фруктов и овощей, в которых содержится наибольшее количество клетчатки, витаминов, минеральных веществ и антиоксидантов, - кожура и семена - остаются в соковыжималке.
Технолог отмечает, что добавленное в сок растительное масло увеличит его ценность, поскольку способствует всасыванию жирорастворимых витаминов. Например,
в моркови много бета-каротина, который в кишечном тракте превращается в витамин А, а дополнительные жиры в организме сделают этот процесс более активным.
При этом съеденный целиком свежий овощ или фрукт принесет куда больше пользы, в том числе и для здоровья зубов и десен.
Для зерновых важен способ приготовления
Если соблюдать умеренность и включать в свой рацион зерновые, хотя бы половина из которых - цельнозерновые продукты, можно обеспечить себе хороший заряд энергии, основательную дозу клетчатки, минеральных веществ и витаминов группы В.
"Приготовление продуктов из зерна - дело вкуса, однако
наибольшее количество ценных веществ сохранится, если овсяную кашу варить совсем недолго и дать ей набухнуть - неважно, в молоке или воде, но желательно без сахара.
Чтобы внести в свой рацион разнообразие, можно сварить кашу из пшена, которое предварительно нужно обязательно промыть в холодной воде как минимум три или четыре раза. В свою очередь, гречка (зеленая гречка) будет более полезной, если ее размочить в воде или в каком-либо кисломолочном продукте - пахте, кефире или йогурте без добавок", - советует Д. Кокта.
Если есть время и свободное место в доме, можно попробовать проращивать зерна. При этом нужно тщательно следить за качеством зерна и семян, для проращивания выбирать подходящую посуду, а микрозелень съедать вскоре после срезания, предварительно промыв.
В пророщенном зерне содержится концентрат витаминов и минеральных веществ, его удобно добавлять в салаты, супы-пюре, йогурты, творог или использовать для украшения блюд.
Не всегда видимая угроза - плесень
"Любая плесень вредна для здоровья, поскольку содержит микротоксины - ядовитые вещества, которые могут вызвать острое отравление, ослабить иммунитет и даже спровоцировать одну из форм рака. Бабушкин метод - снять верхний слой варенья или срезать корку с хлеба - тут не поможет, так как плесень находится не только в верхнем слое продукта, но и проникает вглубь него, что не всегда заметно. Поэтому, если продукт заплесневел, чуть подпортился или стал вялым, не стоит его употреблять.
Есть некоторые исключения, когда можно срезать часть с плесенью и продолжить есть оставшееся, - это твердые сыры, салями и вяленые мясные продукты.
А если слой плесени появился в последней баночке варенья, которую жаль выбрасывать, вместо того, чтобы просто снять верхний слой, варенье можно еще раз проварить и продолжать им лакомиться", – рассказывает Д. Кокта.
Чтобы избежать появления плесени, специалисты рекомендуют хранить продукты в сухом, темном и не слишком теплом месте, а также выбирать для каждого отдельный и подходящий ему контейнер.
Хранящиеся продукты нужно регулярно проверять, особенно зерновые и орехи, которые больше всего подвержены риску появления грибковой плесени.
По возможности продукты нужно покупать свежими, незадолго до приготовления, и не хранить длительное время.
Подготовлено в сотрудничестве с Apotheka.