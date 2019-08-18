Простые принципы, помогающие получить из пищи максимум полезных веществ

Для зерновых важен способ приготовления

Если соблюдать умеренность и включать в свой рацион зерновые, хотя бы половина из которых - цельнозерновые продукты, можно обеспечить себе хороший заряд энергии, основательную дозу клетчатки, минеральных веществ и витаминов группы В.

"Приготовление продуктов из зерна - дело вкуса, однако

наибольшее количество ценных веществ сохранится, если овсяную кашу варить совсем недолго и дать ей набухнуть - неважно, в молоке или воде, но желательно без сахара.

Чтобы внести в свой рацион разнообразие, можно сварить кашу из пшена, которое предварительно нужно обязательно промыть в холодной воде как минимум три или четыре раза. В свою очередь, гречка (зеленая гречка) будет более полезной, если ее размочить в воде или в каком-либо кисломолочном продукте - пахте, кефире или йогурте без добавок", - советует Д. Кокта.

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Если есть время и свободное место в доме, можно попробовать проращивать зерна. При этом нужно тщательно следить за качеством зерна и семян, для проращивания выбирать подходящую посуду, а микрозелень съедать вскоре после срезания, предварительно промыв.

В пророщенном зерне содержится концентрат витаминов и минеральных веществ, его удобно добавлять в салаты, супы-пюре, йогурты, творог или использовать для украшения блюд.

Не всегда видимая угроза - плесень

"Любая плесень вредна для здоровья, поскольку содержит микротоксины - ядовитые вещества, которые могут вызвать острое отравление, ослабить иммунитет и даже спровоцировать одну из форм рака. Бабушкин метод - снять верхний слой варенья или срезать корку с хлеба - тут не поможет, так как плесень находится не только в верхнем слое продукта, но и проникает вглубь него, что не всегда заметно. Поэтому, если продукт заплесневел, чуть подпортился или стал вялым, не стоит его употреблять.

Есть некоторые исключения, когда можно срезать часть с плесенью и продолжить есть оставшееся, - это твердые сыры, салями и вяленые мясные продукты.

А если слой плесени появился в последней баночке варенья, которую жаль выбрасывать, вместо того, чтобы просто снять верхний слой, варенье можно еще раз проварить и продолжать им лакомиться", – рассказывает Д. Кокта.

ФОТО: Pixabay

Чтобы избежать появления плесени, специалисты рекомендуют хранить продукты в сухом, темном и не слишком теплом месте, а также выбирать для каждого отдельный и подходящий ему контейнер.

Хранящиеся продукты нужно регулярно проверять, особенно зерновые и орехи, которые больше всего подвержены риску появления грибковой плесени.

По возможности продукты нужно покупать свежими, незадолго до приготовления, и не хранить длительное время.