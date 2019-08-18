Королева ввела для Меган Маркл новый запрет

Согласно словам источника в королевских кругах, решение королевы связано со скорым визитом принца Гарри и его жены в замок Балморал, где в настоящее время момент живет королева.

"Королева не любит деним, поэтому внешний вид парня из США и рваные джинсы должны остаться в коттедже Фрогмор, наряду с туфлями на танкетке, которые Ее Величество ненавидит всей душой", — рассказал собеседник.

В июле Меган Маркл уже в который раз нарушила протокол, прибыв на теннисный турнир Уимблдон в джинсах. Супруга принца Гарри сидела в частной зоне корта, для посетителей которой представлен специальный дресс-код. Однако Меган пренебрегла регламентом и пришла в синих зауженных джинсах. Организаторы турнира отрицательно раскритиковали поведение герцогини, назвав девушку ночным кошмаром.