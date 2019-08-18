Вс, 18.08.2019
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Королева ввела для Меган Маркл новый запрет

Королева Великобритании Елизавета II

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Королева Великобритания Елизавета II запретила своей невестке Меган Маркл приезжать к ней в гости в рваных джинсах. Об этом пишет The Sun.

Согласно словам источника в королевских кругах, решение королевы связано со скорым визитом принца Гарри и его жены в замок Балморал, где в настоящее время момент живет королева.

"Королева не любит деним, поэтому внешний вид парня из США и рваные джинсы должны остаться в коттедже Фрогмор, наряду с туфлями на танкетке, которые Ее Величество ненавидит всей душой", — рассказал собеседник.

В июле Меган Маркл уже в который раз нарушила протокол, прибыв на теннисный турнир Уимблдон в джинсах. Супруга принца Гарри сидела в частной зоне корта, для посетителей которой представлен специальный дресс-код. Однако Меган пренебрегла регламентом и пришла в синих зауженных джинсах. Организаторы турнира отрицательно раскритиковали поведение герцогини, назвав девушку ночным кошмаром.

Галерея: Меган Маркл посетила Уимблдонский турнир

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