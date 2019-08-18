Порзиньгис поразил фанатов и мировые СМИ своими мускулами

Порзиньгис опубликовал снимок, на котором видно, как он поднимает штангу. Без внимания не остался тот факт, что латвийский баскетболист хорошенько поработал над развитием мускулатуры.

Этим снимком в социальных сетях поделились не только фанаты, но и некоторые мировые СМИ.

В соцсетях Порзиньгиса успели сравнить с Иваном Драго, персонажем серии фильмов "Рокки", которого сыграл Дольф Лундгрен.

So ... Kristaps Porzingis has put on some serious size 👀 Is he going to make the #Knicks regret trading him? https://t.co/sQTOWFvWSs — Herald Sun Sport (@heraldsunsport) August 14, 2019

Итак... Кристап Порзиньгис взялся за серьёзный размер. Он хочет заставить "Никс" сожалеть об обмене?

Kristaps Porzingis Looks Like a Jacked Freak of Nature https://t.co/bkMqUN5O6z — TMZ Sports (@TMZ_Sports) August 14, 2019

Эволюция Кристапа Порзиньгиса:

The evolution of Kristaps Porzingis:



🔘 Phil Jackson said his “core strength might never be good enough.”

🔘 Jackson compared him to Shawn Bradley.

🔘 KP: “They need to see that I'm not just some skinny white guy.” pic.twitter.com/DvY6AZ9VK4 — HoopsWave \\: (@HoopsWaveTV) August 14, 2019

Порзиньгис, который 2 августа отпраздновал свой 24-ый день рождения, готовится к своему четвертому сезону в НБА.

Напомним, что Кристап пропустил сезон-2018/2019 из-за разрыва крестообразной связки колена. В данный момент латвийский баскетболист полностью восстановился после травмы, которую он получил в феврале прошлого года.