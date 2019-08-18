Вс, 18.08.2019
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Порзиньгис поразил фанатов и мировые СМИ своими мускулами

Кристап Порзиньгис

ФОТО: www.mavs.com

Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис в соцсетях опубликовал фотографию, которая привлекла внимание ряда поклонников и СМИ во всем мире. 

Порзиньгис опубликовал снимок, на котором видно, как он поднимает штангу. Без внимания не остался тот факт, что латвийский баскетболист хорошенько поработал над развитием мускулатуры.

Этим снимком в социальных сетях поделились не только фанаты, но и некоторые мировые СМИ.

В соцсетях Порзиньгиса успели сравнить с Иваном Драго, персонажем серии фильмов "Рокки", которого сыграл Дольф Лундгрен.

Итак... Кристап Порзиньгис взялся за серьёзный размер. Он хочет заставить "Никс" сожалеть об обмене?

Эволюция Кристапа Порзиньгиса:  

Порзиньгис, который 2 августа отпраздновал свой 24-ый день рождения, готовится к своему четвертому сезону в НБА.

Напомним, что Кристап пропустил сезон-2018/2019 из-за разрыва крестообразной связки колена. В данный момент латвийский баскетболист полностью восстановился после травмы, которую он получил в феврале прошлого года.

В январе этого года Порзиньгис в результате обмена перешёл из "Нью-Йорк Никс" в "Даллас". После этого руководство техасской команды сообщило, что рассчитывает на латвийского баскетболиста в долгосрочной перспективе.

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