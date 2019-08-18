Порзиньгис поразил фанатов и мировые СМИ своими мускулами

Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис в соцсетях опубликовал фотографию, которая привлекла внимание ряда поклонников и СМИ во всем мире.
Порзиньгис опубликовал снимок, на котором видно, как он поднимает штангу. Без внимания не остался тот факт, что латвийский баскетболист хорошенько поработал над развитием мускулатуры.
Этим снимком в социальных сетях поделились не только фанаты, но и некоторые мировые СМИ.
В соцсетях Порзиньгиса успели сравнить с Иваном Драго, персонажем серии фильмов "Рокки", которого сыграл Дольф Лундгрен.
So ... Kristaps Porzingis has put on some serious size 👀 Is he going to make the #Knicks regret trading him? https://t.co/sQTOWFvWSs— Herald Sun Sport (@heraldsunsport) August 14, 2019
Итак... Кристап Порзиньгис взялся за серьёзный размер. Он хочет заставить "Никс" сожалеть об обмене?
Kristaps Porzingis Looks Like a Jacked Freak of Nature https://t.co/bkMqUN5O6z— TMZ Sports (@TMZ_Sports) August 14, 2019
VEM, MONSTRO! Kristaps Porzingis vai chegar COM TUDO na temporada 2019-20! #WorkoutWednesday (via: @Kporzee / Instagram) pic.twitter.com/iOMvCF2qMC— NBA Brasil (@NBABrasil) August 14, 2019
Эволюция Кристапа Порзиньгиса:
The evolution of Kristaps Porzingis:— HoopsWave \\: (@HoopsWaveTV) August 14, 2019
🔘 Phil Jackson said his “core strength might never be good enough.”
🔘 Jackson compared him to Shawn Bradley.
🔘 KP: “They need to see that I'm not just some skinny white guy.” pic.twitter.com/DvY6AZ9VK4
Порзиньгис, который 2 августа отпраздновал свой 24-ый день рождения, готовится к своему четвертому сезону в НБА.
Напомним, что Кристап пропустил сезон-2018/2019 из-за разрыва крестообразной связки колена. В данный момент латвийский баскетболист полностью восстановился после травмы, которую он получил в феврале прошлого года.
В январе этого года Порзиньгис в результате обмена перешёл из "Нью-Йорк Никс" в "Даллас". После этого руководство техасской команды сообщило, что рассчитывает на латвийского баскетболиста в долгосрочной перспективе.