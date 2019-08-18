Видео: Миочич нокаутировал Кормье и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе

В главном поединке UFC 241, который проходил в США, Миочич нокаутировал Даниэля Кормье в четвёртом раунде. Таким образом, 36-летний Миочич взял реванш у своего соперника, который победил в июле 2018-го года.

Стоит отметить, что за время поединка Миочич нанёс 102 удара, 57 из которых достигли цели.

The belt returns to Stipe! What a goddamn battle. #UFC241 pic.twitter.com/PLqbF7dIkN — Kyle Johnson (@VonPreux) August 18, 2019

Стипе Миочич в третий раз стал чемпионом UFC в тяжёлом весе. Американец стал первым бойцом, которому удалось достичь подобное.

"Все спрашивают меня, с кем я проведу первую защиту. Если честно, я только купил новый дом. Хочу хотя бы немного отдохнуть и поваляться в бассейне", - сказал после боя Миочич.

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в своём Instagram прокомментировал поражение Даниэля Кормье: "У победителя много друзей, и лишь у проигравшего они настоящие. Выше голову Чемпион, ты уже доказал, что ты один из лучших, который когда либо выходил в октагон".

Перед поединком ходили слухи о том, что для Кормье бой против Миочича может стать последним в карьере, но пока 40-летний боец не спешит делать громких заявлений.