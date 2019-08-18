Видео: Роналду станцевал в азиатской рекламе и рассмешил пользователей Сети

Согласно сюжету Роналду забивает со штрафного, после чего бежит в сторону углового флажка, чтобы отпраздновать гол. В этот момент португалец обращает внимание на то, что зрители матча не следят за игрой. Люди сидят, уткнувшись в свои смартфоны. На экранах гаджетов можно увидеть логотип онлайн-магазина.