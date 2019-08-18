Видео: Роналду станцевал в азиатской рекламе и рассмешил пользователей Сети

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в рекламной компании малазийской сети онлайн-магазинов Shopee. Рекламный видеоролик запомнится фанатам спортсмена надолго, так как он примечателен необычными танцами футболиста.
Согласно сюжету Роналду забивает со штрафного, после чего бежит в сторону углового флажка, чтобы отпраздновать гол. В этот момент португалец обращает внимание на то, что зрители матча не следят за игрой. Люди сидят, уткнувшись в свои смартфоны. На экранах гаджетов можно увидеть логотип онлайн-магазина.
Удивленный Роналду получает от арбитра матча оранжевую карточку с таким же логотипом. Спортсмен запускает приложение Shopee – и его форма меняется на экипировку компании. Роналду начинает смешно танцевать, запуская на своем телефоне приложение магазина.
Видео сопровождалось миллионами различных отзывов, общий смыл которых можно свети к одному: Роналду неплохо заработал.
Видеоролик длится совсем недолго, но вы её надолго запомните! Смотрите!
Watch Ronaldo score his latest victory in our new TV commercial in celebration of Shopee 9.9 Super Shopping Day! 😱Comment below and let us know what's your favourite scene and tag a fan! 😂#ShopeeSGxRonaldo #ShopeeSG99 #Shopee99SuperShoppingDay pic.twitter.com/SzkDMhM7bU— Shopee Singapore (@ShopeeSG) 16 августа 2019 г.