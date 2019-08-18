Вс, 18.08.2019
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Видео: Роналду станцевал в азиатской рекламе и рассмешил пользователей Сети

Криштиану Роналду

ФОТО: Reuters/ScanPix

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в рекламной компании малазийской сети онлайн-магазинов Shopee. Рекламный видеоролик запомнится фанатам спортсмена надолго, так как он примечателен необычными танцами футболиста.

Согласно сюжету Роналду забивает со штрафного, после чего бежит в сторону углового флажка, чтобы отпраздновать гол. В этот момент португалец обращает внимание на то, что зрители матча не следят за игрой. Люди сидят, уткнувшись в свои смартфоны. На экранах гаджетов можно увидеть логотип онлайн-магазина.

Удивленный Роналду получает от арбитра матча оранжевую карточку с таким же логотипом. Спортсмен запускает приложение Shopee – и его форма меняется на экипировку компании. Роналду начинает смешно танцевать, запуская на своем телефоне приложение магазина.

Видео сопровождалось миллионами различных отзывов, общий смыл которых можно свети к одному: Роналду неплохо заработал.

Видеоролик длится совсем недолго, но вы её надолго запомните! Смотрите!

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