Вс, 18.08.2019
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Латвийский дуэт волейболистов стал победителем этапа Мирового тура в Москве

Александр Самойлов (слева) и Янис Шмединьш

ФОТО: FIVB

Латвийский дуэт волейболистов Яниса Шмединьша и Александра Самойлова в воскресенье, 18 августа, стал победителем этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. 

Латвийцы обошли со счётом 2:0 (21:12, 21:16) бразильскую пару Алисон Серутти/Альваро Фильо, которые стали вторыми в турнире. 

На третьем месте расположились немцы Юлиус Толе и Клеменс Уиклер.

Стоит отметить, что дуэт уже дважды побеждал в Москве (в 2013 и 2018 году).

После финального матча Шмединьш был признан лучшим защитником турнира.

Галерея: Самойлов и Шмединьш стали победителями этапа Мирового тура в Москве

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