Латвийский дуэт волейболистов стал победителем этапа Мирового тура в Москве

Латвийский дуэт волейболистов Яниса Шмединьша и Александра Самойлова в воскресенье, 18 августа, стал победителем этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве.
Латвийцы обошли со счётом 2:0 (21:12, 21:16) бразильскую пару Алисон Серутти/Альваро Фильо, которые стали вторыми в турнире.
На третьем месте расположились немцы Юлиус Толе и Клеменс Уиклер.
Стоит отметить, что дуэт уже дважды побеждал в Москве (в 2013 и 2018 году).
После финального матча Шмединьш был признан лучшим защитником турнира.
Галерея: Самойлов и Шмединьш стали победителями этапа Мирового тура в Москве