Выходные в Instagram-аккаунтах звезд шоу-бизнеса

Любой из нас стремится в свой отдых сменить обстановку, отправиться в какое-нибудь новое место и получить массу положительных эмоций. Еженедельно Русский TVNET рассказывает как представители российского шоу-бизнеса проводят свои выходные. Узнайте, кто отправился отдыхать, а кому пришлось работать.
Спрашивала девчонок недавно, кто больше любит кроссы, а кто за туфли. Я так и не смогла определиться. Раньше, наверное, была больше по каблукам. А последние пару лет почти всегда 👟, а их много не бывает. А главное – их форма создает образ в целом. На мне одни из любимых #reebokaztrek от @reebok_russia. Они кайф и воплощение 90-х. #molly
Набираюсь сил перед серьезным «забегом»! Впереди много интересных проектов и концертов💫 Но точно знаю, что теперь я буду «бежать трусцой» или даже спокойно идти, чтобы успевать наслаждаться каждым днём и запоминать каждую минуту. Потому что когда забег превращается в «загон» ничего хорошего из этого не выходит и ты платишь самую дорогую цену. Нельзя нервничать, пропускать через себя каждую ситуацию, дико уставать и тд. Всё что превращается в крайность- опасно. Единственное, что действительно важно в нашей жизни это быть здоровым и чувствовать любовь❤️ #мысливслух #полинагагарина #гагаринапоехали @nanaprincesshotel ☀️#teztourgreece
В последние дни лета концерты и перелеты у меня почти каждый день... Спасибо, Крым, за теплый такой прием🧡К сожалению, не смогла уделить вам больше времени для фотографий... многочисленные перелёты очень сказываются на здоровье... Сегодня снова в полёте, поэтому отдыхать и восстанавливаться приходится «на бегу». Кстати, вы в курсе, что в Москве сейчас идёт Медовый и Яблочный Спас? Я уже рассказывала, что поддерживаю не только локальное, но и сезонное производство. Ведь август так богат на урожай) Природа будто осыпает нас полезностями и вкусностями))) И если не все могут поехать за город, то то же самое есть в парках Москвы☝🏼Этот обычай связан, как усматривали традиции тех времён, поклонению Природе, Земле и Солнцу. В Августе они одаривали людей особенно щедро и, поэтому, появились праздники, посвящённые сбору мёда, яблок, орехов. Когда снова буду в Москве, первым делом поеду за моим “восстанавливающим” набором продуктов - в том числе, за яблоками💫 Обожаю запекать их с мёдом) Вот вам лайфхак! Если нужно подготовиться к ответственному мероприятию или просто хотите устроить себе разгрузочный день, запекаете целый противень яблок и ешьте небольшими порциями, каждые два часа👌 (не забываем о большом количестве воды!). А какие ваши любимые полезные десерты? #нюша #nyusha
Незаметно подкрадывается мой юбилейный год! Хочется сделать как можно больше мероприятий, концертов, телепрограмм ,творческих встреч, чтобы порадовать Вас. В этой связи интересно Ваше мнение, каким видите мои юбилейные концерты , какой репертуар и формат хотели бы? Итак,книга отзывов и предложений открывается!!!Це..😍
Шлю поцелуи из жаркой Испании 🔥💙 это фото сделано до того, как почти весь экипаж укачало 😂😅 сразу скажу, беременная немного обгоревшая женщина чувствовала себя чуть ли не лучше всех ! Так что не переживайте❤️🐒 Хоть наш круиз был не самым длинным в истории, это было прекрасно! Я обожаю морские прогулки, особенно когда собирается такой веселый коллектив😅❤️. спасибо , что тогда в сторис помогли мне отыскать человека, который знает все маршруты! Мы ходили с прекрасным Томасом, которого нашёл нам наш гид @fotovorobey 💛 кстати, Барселона с гидом - это совсем другое дело. Мне нравится этот город все больше и больше! Обнимаю ! Хорошего вам вечера😊
Это какой-то п...ц!!!Киевское шоссе, 56-й километр! Кто рядом? Кто может подъехать на помощь? Очередной случай живодёрства и жестокого обращения !!! Может кто-нибудь узнает этого алабая? На место едет Анастасия @zoopravo , но нам нужна ваша помощь! Любая! Руками, репостами, помощью в клинике! Надеемся, что мы сможем забрать эту собаку и спасти её от гибели!
У нас на Сахалине все замечательно - крабы, море, воздух, предупреждения о тайфуне 😆. Концерт в честь дня города Поронайск перенесли на завтра - из-за погоды. Вообще, я очень люблю Сахалин и весь Дальний Восток. Как любительница морепродуктов и рыбы ответственно заявляю - тут для нас гастрономический рай! На фото: я и Игнатий. Я его так назвала. Он был хорошим крабом. 😆❤️ #савичева #сахалин #поронайск
Для того, чтобы ваши желания поскорее сбылись, идите к ним навстречу. Даже если пока не совсем понимаете, как прийти к конечной цели, идите. Прокладывайте дорогу. Я решила переехать в другой район. В район моей мечты. За 15 лет жизни в Москве, любимыми районами были разные. Сначала Воробьёвы горы. Я прожила 8 лет напротив МГУ ( снимали в Шуваловском ). После мы с сыном обзавелись своим жильем в этом же интеллигентном районе зеленой ветки. Ещё мне очень нравятся Патрики. Но кое что нравится ещё сильнее. Я хочу переехать в Хамовники. Пока не понимаю как реализовать все до конца, но точно знаю, что начинать двигаться к цели надо сейчас. Буду продавать наш большой дом, нашу большую квартиру и копить на новую в районе мечты. Как? разберусь по ходу. Меня мама всегда этому учила. Сначала делай, по дороге разберёшься как. Так и живу. Процесс запущен. А пока, хожу визуализирую милые сердцу улицы. Много гуляю здесь пешком, обедаю в кафе и хожу на Усачевский рынок за продуктами. Пусть этот пост останется здесь для меня. Я хочу посмотреть и посчитать потом через какое время окончательно сбудется это желание 🏡 Черт побери, я ненавижу переезды и ремонты. Но я снова настроена на это 🙏 И ещё, котики, терпеть не могу клянчить лайки и комментарии, но я в теневом бане. Кроме вас никто не поможет оттуда вылезти 🙏 ❤️ 📝 Поэтому обо всем важном в стране только в телеге. Ссылка на неё выше. В шапке профиля в папке «Н2О». Фото сделала мама ❤️ Костюм: @skitzyou 💜
У меня за это лето было много концертов по курортным городам рядом с морем, но я ни разу не купался, потому что плотный график не позволял. Я в основном вижу море из окна машины, отеля, концертных залов... такая особенность 🤷🏻♂️ но я не сокрушаюсь на этот счет, потому что все-таки я приезжаю работать, а не отдыхать! А отдыхают зрители на концертах и получают удовольствие! И это радость для меня ❤️❤️ #Ntour #гастроли #селфи #СергейЛазарев #SergeyLazarev футболка @artemkrivda
Каникулы... Да, подошли к концу. Удалось в этом году всей семьёй съездить и на юг Франции, и в Испании провести пару недель... Отдыхать- не работать 🤣 Хотя, отдых с детьми - это всегда особые путешествия! (Кто знает, тот поймёт) Результат: довольные дети, счастливые глаза, лёгкий бронзовый оттенок кожи, выгоревшие волосы и пара лишних килограмм 🤣🤣🤣🤷♀️ Но так как мы, женщины- волевые, целеустремленные. Ставлю задачу- их с удовольствием сбросить!) завтра начну! А пока-воскресенье... морально подготовлюсь 🤷♀️🙄😉🤪 Кто со мной? Photo @danilov.viktor_ #каникулызакончены #режимПП
😘💜🙏Доброго дня ,мои любимые подписчики 💕Теперь вас становится на одну тысячу больше ПОЧТИ ЕЖЕДНЕВНО 👍Поэтому некоторые моменты для вновь прибывших 😃☝️хочу рассказать заново 😉Много вопросов про мой овал поступает каждый день в Директ 💆🏼♀ нет это не пластика !!!🙅🏻♀ проводила только нитевой лифтинг и SMAS lifting Аппаратный на Ulthera у @dr.totikova_ilona2 . 😍💥Каждый день любуюсь в зеркало на свой овал после нитей и альтеры , и эффект только нарастает , 🥰хочу выразить благодарность , за ее старания и труд , очередной раз убедилась в профессионализме и таланте доктора . Илона спасибо за твой труд ! Нити и Альтера это лучшее для Лифтинга в любом возрасте ❤ ! И квартиру я ,ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ПЛАСТИКУ НЕ ПРОДАВАЛА 😂😂😂🤣🤣Иначе,уточните ,где бы я сейчас жила ?😆 #данаборисова #ледисовершенство☂️ #люблю😘 #лето2019 ЖДИТЕ В ЭФИРЕ МОЙ НОВЫЙ ПРОЕКТ 🔥
Я терпеть не могу записывать «самопробы», но к сожалению иногда приходится😅 Со стороны в этот момент ты выглядишь мягко говоря психом, который с воображаемыми партнерами, сам себе задаёт вопросы и сам же на них отвечает😂 После этих «самопроб» меня утвердили) Ускорила видео и звук убрала, т.к. сцена войдёт в фильм) Интересно, кто-нибудь догадался что за фильм?😂🙈 P.S. Музычка дебильная идеально подошла под эту драматичную сцену😝 #ЯнаКошкина
Monaco vibes!⛱🇲🇨🌊 Я самодостаточная и умудренная опытом женщина. Я верю только себе, поэтому обмануть меня практически невозможно, за одним редким исключением… Я всегда попадаюсь на удочку «Прогноза Погоды»!🌪🌦😂 Отличных всем выходных!😋 Давайте оценим в комментариях мой образ от 1️⃣ до 5️⃣! Нравится локация?😍 Купальник от @bikinivici❤️ ________________________________ Check my new look from @bikinivici. How much do you like it from 1 to 5?😻 #аннакалашникова #аннакалашниковапевица #аннакалашниковаshooting #likeforlikes #аннакалашниковаstyle #съемка #monaco #стиль #монако #liketime #лазурныйберег #like4likes #лайктайм #взаимныелайки #лайктайм #лайкивзаимно #лайкивсем #лайкиinstagram #лайкивзаимные #like #likelike #купальник #monacotoday #montecarlo
Мечтала я, в выходные, посидеть на лужайке и погреться на солнышке... "Мечтать не вредно" - ехидно подумала погода в ответ. Надеваю куртку, беру в руки зонт и все равно еду на природу! 🤣 . Хвалитесь, у кого тепло и солнечно? . #выходные #хреновоелето --------- Съёмка для - @fashioncollectionnovosibirsk Одежда - @escasib Мейк+причёска- @aldocoppolansk Фото - @tatiananovak17 Локация - @sibirsibir #СибирьСибирь #Эскада #Ранняяосень
Все, я посмотрела 3 крутых сериала и теперь моя жизнь не будет прежней😿😿😿 хочу ещё, такое же интересное и захватывающие. Нужен ваш совет!!! Вот мой совет, теперь жду ваш ♥️ Можно русские сериалы тоже советовать, ну только не нудятину плиз, а что-то прикольное. Алжир просто бомба, обожаю такое! Только не метод😹🙅♀️ не мое!
Раз лета в Москве в этот раз не случилось, пускай будет хотя бы в моей ленте 👙🌞🏖. А вообще сердечко радуется, что через месяц любимая Греция и шанс выгулять все сто тысяч любимых купальников @tezenisofficial всё же будет ❤️💃🏽. Мне кажется, сколько бы я не строила из себя серьезную лирическую даму, на деле всё равно сильно палится, что я 100% #TezenisGirl , да? 🙈😂.. А вы больше видите меня такой солнечной улыбакой или серьёзной задумчивой лЭди ? 👇#tezenisrussia #tezenis #tezenisweamwear
Эту ночь я назову освежающей и в стиле #mentos 😂 Круто и весело провели время с друзьями, а у ребят из @mentos_russia была вот такая интересная площадка на AFP2019. Музыка объединяет вопреки любым климатическим невзгодам! Это будет странно звучать и поймут лишь некоторые из тех, кто был на фесте, но в этом даже что-то было! Каждый переход с площадки на другую являлся целым труднопреодолимым квестом и сопровождался нереальным смехом😂 Спасибо всем, с кем разделил этот бешенный музыкальный и невероятно смешной уикенд) А ещё отдельно очень благодарен устроителю Надежде за то, как помогала решать все вопросы! - На каких музыкальных фестах вы бывали и где хотели бы?✍🏻 #afp2019 #музыка #ктоскажетнетментос #mentosafp2019