Выходные в Instagram-аккаунтах звезд шоу-бизнеса

Эту ночь я назову освежающей и в стиле #mentos 😂 Круто и весело провели время с друзьями, а у ребят из @mentos_russia была вот такая интересная площадка на AFP2019. Музыка объединяет вопреки любым климатическим невзгодам! Это будет странно звучать и поймут лишь некоторые из тех, кто был на фесте, но в этом даже что-то было! Каждый переход с площадки на другую являлся целым труднопреодолимым квестом и сопровождался нереальным смехом😂 Спасибо всем, с кем разделил этот бешенный музыкальный и невероятно смешной уикенд) А ещё отдельно очень благодарен устроителю Надежде за то, как помогала решать все вопросы! - На каких музыкальных фестах вы бывали и где хотели бы?✍🏻 #afp2019 #музыка #ктоскажетнетментос #mentosafp2019

A post shared by В Л А Д С О К О Л О В С К И Й (@vs20) on Aug 18, 2019 at 5:33am PDT