Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 19 по 25 августа 2019 года

Какой бы простой и беззаботной ни казалась нам жизнь, очень важно присутствие удачи рядом, потому что никогда не знаешь, что скрывается за следующим поворотом. Если следовать рекомендациям астролога, то удача всегда будет с вами, а неприятных жизненных моментов будет меньше.

Овен

У Овнов наступает период, когда можно подумать о своем будущем, прошлом и настоящем, сопоставить данные и провести анализ своих действий. Это касается как сферы любви, так и работы.

В делах и в бизнесе Овнам повезет, если они смогут поставить перед собой новые цели и задачи, а также начать двигаться к ним. Необходимо отмести страхи и собрать всю волю в кулак.

Жизненный опыт может спасти Овнов от проблем, но им не стоит обходить стороной и интуицию, которая обострится уже в самом начале недели. Голос сердца может подсказать правильный путь в любой трудной ситуации, поскольку звезды и планеты сейчас в наилучшем расположении духа.

Телец

Критика окружающих и их сомнения по поводу выбора Тельцов не должны пугать представителей этого знака Зодиака.

Люди будут много говорить, но по делу почти никогда. Задачей многих из них станет просто вывести Тельцов из себя, потому что на этой неделе активизируются недоброжелатели.

Работа в тандеме с сомнительным советчиком им точно не нужна.

Пришло время для покупок, но если временно прекратить тратить деньги, это пойдет на пользу кошельку Тельцов. Кроме того, не стоит подписывать никакие важные документы, потому что возможен обман со стороны партнеров. Долгосрочное планирование ни к чему хорошему не приведет - лучше заняться текущими делами, которые нельзя откладывать. Обязанности сейчас превыше всего, а вот амбиции лучше умерить.

Близнецы

На этой неделе звезды помогут Близнецам в поисках новых целей и своего предназначения. Они повысят энтузиазм этих людей и их творческий потенциал. К сожалению,

в эти семь дней не исключено появление новых проблем. Не стоит паниковать - нужно решать их, не слушая советы окружающих. Только сами Близнецы знают, что лучше для них, а что хуже.

Интуиция спасет их от фиаско, причем не раз. Планеты и звезды ближе к концу недели окажутся в небольшом диссонансе, что станет сигналом к самостоятельным действиям. Близнецы не смогут найти своего счастья, если будут постоянно полагаться на помощь других людей.

Рак

Настало время для избавления от негативных мыслей. Это будет прекрасная неделя для поиска новых знакомств, для развлечений и отдыха. Не повредит и активность - полезными станут долгие прогулки.

Настроение и физическое состояние будут лучше, чем обычно, но только самим Ракам решать, на что потратить этот период - на отдых или на усиленную работу.