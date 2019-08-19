Вы это видели?! Фотосессия Аллы Пугачевой для Vogue 20 лет назад восхитила Сеть

Алла Борисовна была в своей жизни и брюнеткой, и блондинкой, и огненно-рыжей, представала то в кудрях, то с прямыми волосами. А сколько экспериментировала с одеждой...

По признанию стилистов, работать с Пугачевой - одно удовольствие, ведь она не только сама любит моду и следит за последними тенденциями, но и идет на смелые эксперименты.

А вы знали, что в апреле 1999 года она появилась на страницах российского Vogue. Снимал российскую звезду британский фотограф Робин Деррик.

По слухам, тогда у Аллы Борисовны произошел конфликт с главным редактором журнала Аленой Долецкой, которая попыталась навязать ей свое видение съемки.

Ни для кого не секрет, что указывать Примадонне, мягко говоря, весьма опрометчиво, поэтому между двумя важными дамами произошла размолвка, но Долецкой удалось спокойно поговорить со звездой, объяснить ситуацию и осуществить задуманное.

И вот результат! (Смотрите подборку фото - по стрелочке справа.)

Поклонники Пугачевой пришли в восторг от ее образа на черно-белых кадрах из фотосесси для глянца 20-летней давности.

"Как ей идет такой стиль", "Красавица, совсем не изменилась, а ведь прошло двадцать лет", "Побольше бы таких крутых фотосессий", "Потрясающие фото!",

"Супер-фото, особенно для того времени, просто МЕГА!" - пишут подписчики в комментариях.