Гидравлическая проверка: в 13 районах Риги не будет воды

Предприятие запланировало провести гидравлическую проверку в 13 районах Риги 20 августа, однако, для того, чтобы из-за появившихся повреждений в теплосетях в окружающую среду не вытек бы горячий теплоноситель - вода зеленого оттенка - перед гидравлической проверкой его остудят до +45 градусов, поэтому температура горячей воды начнет постепенно понижаться уже сегодня.

Проверка коснется жителей Старой Риги, центра столицы, Кенгарагса, Дарзциемса, Дрейлини, Плявниеки, Пурвциемса, Межциемса, Тейки, Юглы, Чиекуркалнса, Саркандаугавы и Межапарка. В этих районах не будет горячей воды.

Гидравлическая проверка проводится для подготовки к новому отопительному сезону и своевременного выявления возможных повреждений в теплосетях.

После проверки подача горячей воды будет возобновлена уже вечером во вторник, но, если на отдельных промежутках теплосетей будут обнаружены повреждения, возможны перерывы в подаче горячей воды до их устранения.

О запланированном прекращении подачи теплоэнергии были своевременно оповещены владельцы домов и обслуживающие их компании.

Предприятие напоминает, что во время проверок теплосети являются объектами повышенной опасности.