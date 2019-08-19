С 2020 года может существенно вырасти штраф за курение в публичных местах

Министерство здравоохранения призывает существенно увеличить штраф за курение в запрещенных местах. Планируется, что вместо нынешних 15 евро, курильщикам придется платить 100 евро. Поправки к закону могут вступить в силу уже в начале этого года, сообщает передача Panorāma.
На данный момент законом установлено 20 мест, в которых запрещено курить: нельзя курить на территориях школ, в присутствии ребенка или беременной женщины, на остановках общественного транспорта и перронах, на лестничных клетках жилых домов, в парках, скверах и местах для купания, а также в любом другом публичном месте, если у кого-то есть возражения против курения.
В 2018 году полицейские за нарушение ограничений курения выписали около 1700 штрафов.
"Мы считаем, что 15 евро - это маленький штраф, он не эффективен. Было много случаев, когда такие штрафы применялись повторно", - рассказала директор Департамента общественного здоровья Минздрава Санта Ливиня.
Министерство надеется, что увеличение штрафов защитит от сигаретного дыма некурящих.
"Штраф предназначен для курильщиков, чтобы их дисциплинировать, что нельзя курить в присутствии ребенка, ведь это признано физическим насилием. Нельзя курить на лестничных клетках, у входов в различные общественные места. Штраф придуман для курильщиков, чтобы их ограничить, чтобы они не курили везде, где им вздумается, чтобы защитить ту часть общества, которая не курит. Некурящих в нашей стране все же больше, чем курильщиков", - подчеркнула Ливиня.
Если все будет идти без задержек, тогда крупные штрафы за курение в запрещенных местах вступят в силу уже с 1 января следующего года. В 2020 году также вступят в силу другие попытки законодателей ограничить распространение курения: с 20 мая будут запрещены сигареты с различными вкусами, с 1 октября сигареты не будут видны на витринах магазинов и их можно будет купить лишь руководствуясь ценовым листом.