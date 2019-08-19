С 2020 года может существенно вырасти штраф за курение в публичных местах

"Штраф предназначен для курильщиков, чтобы их дисциплинировать, что нельзя курить в присутствии ребенка, ведь это признано физическим насилием. Нельзя курить на лестничных клетках, у входов в различные общественные места. Штраф придуман для курильщиков, чтобы их ограничить, чтобы они не курили везде, где им вздумается, чтобы защитить ту часть общества, которая не курит. Некурящих в нашей стране все же больше, чем курильщиков", - подчеркнула Ливиня.