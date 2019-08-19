Минфин: при пересмотре бюджета найдена возможность сэкономить 93,7 млн евро

Рабочая группа комитета правительственной коалиции по развитию налоговой политики завершила работу над пересмотром расходов в бюджете 2020 года, найдя возможности для увеличения фискального пространства на 93,7 млн евро, сообщил Латвийскому радио руководитель комитета, парламентский секретарь Минфина Атис Закатистов.
"Данная сумма - это деньги, которые можно потратить на новые политические инициативы, при этом намного целесообразнее, потому что пересмотр расходов проведен в каждом министерстве. Хотя в контексте бюджета следующего года пересмотр расходов уже завершился, еще осталась работа, которую мы продолжим", - сказал Закатистов.
Как сообщалось ранее, в утвержденной правительством в апреле программе стабильности на 2019-2022 годы прогнозировалось, что фискальное пространство 2020 года будет отрицательным - 11,9 млн евро.
В соответствии с апрельским прогнозом, фискальное пространство в 2020 году составит минус 11,9 млн евро, в 2021 году - минус 81,1 млн евро, а позитивным оно может быть в 2022 году, достигнув 176,4 млн евро.