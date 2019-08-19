Минфин: при пересмотре бюджета найдена возможность сэкономить 93,7 млн евро

"Данная сумма - это деньги, которые можно потратить на новые политические инициативы, при этом намного целесообразнее, потому что пересмотр расходов проведен в каждом министерстве. Хотя в контексте бюджета следующего года пересмотр расходов уже завершился, еще осталась работа, которую мы продолжим", - сказал Закатистов.

Как сообщалось ранее, в утвержденной правительством в апреле программе стабильности на 2019-2022 годы прогнозировалось, что фискальное пространство 2020 года будет отрицательным - 11,9 млн евро.