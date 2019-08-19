Пн, 19.08.2019
В Иордании мы нигде не видели людей, гуляющих с автоматами. Точно так же мы не видели большого количества женщин, одетых в черное с ног до головы. Напротив, некоторые даже не носили хиджабы, позволяя темным волосам свободно развеваться на ветру. Томс Ратфелдерс, журналист TVNET

Названы наставники второго сезона шоу "Голос 60+"

шоу "Голос"

ФОТО: скриншот видео

Осенью стартует второй сезон шоу "Голос 60+". Пресс-служба Первого канала назвала имена наставников программы. 

Ими станут Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия.

Примечательно, что Валерия и Боярский еще ни разу не становились наставниками "Голоса".

Пелагея и Лещенко были кураторами участников шоу "Голос 60+" и в первом сезоне.

Шоу "Голос 60+" выйдет перед восьмым сезоном основного "Голоса", состав наставников в котором объявят примерно через неделю.

Известно, что съемки второго сезона шоу "Голос 60+" начнутся в понедельник. Победителем прошлого сезона проекта стала Лидия Музалёва из команды Пелагеи.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ