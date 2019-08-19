Названы наставники второго сезона шоу "Голос 60+"

Осенью стартует второй сезон шоу "Голос 60+". Пресс-служба Первого канала назвала имена наставников программы.
Ими станут Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия.
Примечательно, что Валерия и Боярский еще ни разу не становились наставниками "Голоса".
Пелагея и Лещенко были кураторами участников шоу "Голос 60+" и в первом сезоне.
Шоу "Голос 60+" выйдет перед восьмым сезоном основного "Голоса", состав наставников в котором объявят примерно через неделю.
Известно, что съемки второго сезона шоу "Голос 60+" начнутся в понедельник. Победителем прошлого сезона проекта стала Лидия Музалёва из команды Пелагеи.