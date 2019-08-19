Пн, 19.08.2019
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Видео: Моуринью расплакался во время интервью

Жозе Моуринью

ФОТО: AP/Scanpix

Португальский футбольный тренер Жозе Моуринью не смог сдержать слёз во время интервью, когда рассказывал, как он сильно скучает по работе.

"Я просто наслаждался этим. Когда я пришёл в профессиональный футбол, то понял, что это серьёзно. Но сейчас всё остановилось, и вместо того, чтобы наслаждаться футболом, я по нему скучаю", - сказал Моуринью со слезами на глазах.

Напомним, что последним местом работы португальца был английский "Манчестер Юнайтед". С поста главного тренера "красных дьяволов" Моуринью был уволен в декабре 2018 года.

Ранее португалец возглавлял лондонский "Челси", мадридский "Реал", миланский "Интер", "Порту", "Униан Лейрию" и лиссабонскую "Бенфику". В данный момент 56-летний специалист работает экспертом на телевидении.

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