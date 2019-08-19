Видео: Моуринью расплакался во время интервью

Португальский футбольный тренер Жозе Моуринью не смог сдержать слёз во время интервью, когда рассказывал, как он сильно скучает по работе.
José Mourinho tears up while saying he misses football. pic.twitter.com/ZdAAGQkpKA— Polo Maruwa (@elchaupo) August 17, 2019
"Я просто наслаждался этим. Когда я пришёл в профессиональный футбол, то понял, что это серьёзно. Но сейчас всё остановилось, и вместо того, чтобы наслаждаться футболом, я по нему скучаю", - сказал Моуринью со слезами на глазах.
Напомним, что последним местом работы португальца был английский "Манчестер Юнайтед". С поста главного тренера "красных дьяволов" Моуринью был уволен в декабре 2018 года.
Ранее португалец возглавлял лондонский "Челси", мадридский "Реал", миланский "Интер", "Порту", "Униан Лейрию" и лиссабонскую "Бенфику". В данный момент 56-летний специалист работает экспертом на телевидении.