Видео: Моуринью расплакался во время интервью

"Я просто наслаждался этим. Когда я пришёл в профессиональный футбол, то понял, что это серьёзно. Но сейчас всё остановилось, и вместо того, чтобы наслаждаться футболом, я по нему скучаю", - сказал Моуринью со слезами на глазах.