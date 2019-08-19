Яблочный Спас 19 августа 2019 года: что можно и что нельзя делать в этот день

Служители церкви напоминают: в день Преображения Господня полезно заниматься самосовершенствованием, так как духовный рост заполняет сознание святостью и чистотой. 19 августа верующие стремятся подчинить своей воле страсти, улучшить свои качества. В народе этот праздник называют Яблочным Спасом. Торжество напоминает о приближении осени.

Что можно делать на Яблочный Спас

Само название Яблочный Спас уже подводит к тому, что основной символ этого дня - яблочки.

В народе считали, что после 19 августа лето заканчивается и приходит осенняя пора, а значит - время собирать урожай, освящать его и делать домашние заготовки.

По традиции, принято посещать церковь с корзинкой, в которую помимо яблок нужно положить веточку винограда и колосья пшеницы. Складывать яблоки в корзинку рекомендуется детям, так как они символизируют чистоту и непорочность.

На праздничный стол рекомендуется поставить спелые и печеные яблоки, чтобы их аромат наполнял весь дом и привлекал достаток.

Съедая первое яблоко на Спас, загадывайте желание: если оно искреннее и светлое, то обязательно осуществится.

Важно не забывать, что это православный праздник, поэтому совершайте добрые дела, помогайте близким и нуждающимся, раздавайте милостыню и читайте молитвы.

Галерея: Выставка яблок в Музее природы

Что нельзя делать 19 августа

Яблочный Спас, являясь по большей части православным торжеством, имеет ряд запретов. Многих интересует: можно ли работать по дому? Эксперты dailyhoro.ru отвечают: нет, работу по дому лучше назначить на другое время.

Можно убрать со стола, помыть посуду, но не рекомендуется браться за пылесос и швабру, как и затевать ремонт. Нужно уделить время общению с близкими.

Умелицы, которые по долгу службы вынуждены шить или вязать, не раз подмечали, что в великие праздники и нитка путается, и работа не спорится. Поэтому не стоит искушать судьбу. Для занятий рукоделием отлично подойдет 20 августа.

Готовить угощения не запрещено, но кушать яблочки можно только после того, как их освятят в церкви. Также не забывайте, что все еще продолжается Успенский пост, который требует воздержания от многих продуктов. Поэтому стол на Яблочный Спас обычно скромный.

Грешно отказать в помощи тем, кто в ней нуждается, как грешно забывать о почивших родственниках. В одной из праздничных молитв необходимо упомянуть их имена.

Не нужно закатывать большой пир и веселиться. Лучше проведите время в общих молитвах и праведных делах.

Запрещено думать и действовать в корыстных целях. Даже если в этом году у вас уродились самые сочные яблоки, не нужно продавать их втридорога. По возможности их стоит если не раздать, то хотя бы снизить цену. Добро возвращается в тысячекратном размере.

Церковнослужители рекомендуют сглаживать конфликты, а не провоцировать их. Завистливые и злые люди могут намеренно затевать ссору, но православные знают, что мир в душе намного важнее, чем склоки.

Словами и поступками 19 августа нужно нести любовь, свет и заботу. Поэтому следите за своим поведением: не желайте никому зла, не бранитесь, не лгите.