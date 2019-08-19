Озолниекское самоуправление жалуется на пролетающие над поселком самолеты
Самоуправление Озолниекского края просит директора Агентства гражданской авиации увести траектории движения воздушных судов из воздушного пространства поселка Озолниеки, чтобы самолеты пролетали над менее населенными местами, сообщила агентству LETA представитель самоуправления Агнесе Клява.
В последнее время самоуправление Озолниеки получало множество жалоб от жителей на шум, производимый самолетами не только в дневное время, но и в поздние вечерние и ранние утренние часы, что мешает полноценному отдыху.
Самоуправление считает, что низко летящие самолеты отрицательно влияют на качество повседневной жизни, создают психологические проблемы и чувство опасности.
Как напомнил председатель краевой думы Дайнис Лиепиеньш, в свое время траектория полетов самолетов над Юрмалой была изменена, чтобы уменьшить уровень шумов. Он выразил надежду, что интересы жителей Озолниеки также будут соблюдены.