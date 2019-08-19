Пн, 19.08.2019
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Бывший игрок рижского "Динамо" продолжит карьеру в Финляндии

Матиас Мюттюнен

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Бывший нападающий рижского "Динамо" Матиас Мюттюнен продолжит карьеру у себя на родине - в финском "Йокерите". Об этом сообщает официальный сайт команды из Хельсинки.

Предыдущий сезон 29-летний Мюттюнен провёл в составе рижского "Динамо". В регулярном чемпионате Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) игрок провёл 43 матча, в которых забросил 8 шайб, сделал две результативные передачи, заработал 14 штрафных минут и заработал негативный коэффициент полезности "-15".

Мюттюнен заключил с "Йокеритом" контракт сроком на один год. Вместе с командой нападающий отправится на последний подготовительный сбор перед началом нового сезона.

На счету хоккеиста 3 матча в составе сборной Финляндии. Ранее форвард в КХЛ выступал за подмосковный "Витязь" и пекинский "Куньлунь Ред Стар". Большую часть карьеры Мюттюнен провёл на родине, где в местном чемпионате сыграл 289 матчей (43+58).

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