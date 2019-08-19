Бывший игрок рижского "Динамо" продолжит карьеру в Финляндии

Предыдущий сезон 29-летний Мюттюнен провёл в составе рижского "Динамо". В регулярном чемпионате Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) игрок провёл 43 матча, в которых забросил 8 шайб, сделал две результативные передачи, заработал 14 штрафных минут и заработал негативный коэффициент полезности "-15".

Мюттюнен заключил с "Йокеритом" контракт сроком на один год. Вместе с командой нападающий отправится на последний подготовительный сбор перед началом нового сезона.