"Барселона" отпустила Филиппе Коутиньо в "Баварию"

Сообщается, что "Бавария" будет обладать правом выкупа футболиста после окончания срока аренды. Финансовые детали сделки не разглашаются.

"Чемпионат" сообщает, что аренда бразильца обойдётся "Баварии" в 8,5 миллионов евро. Кроме того, в договоре также прописана необязательная опция выкупа игрока за фиксированную сумму - 120 миллионов евро. При этом немецкий клуб будет обязан выплачивать игроку зарплату в полном объёме.

В новой команде игрок будет выступать под 10-м номером, который в предыдущем сезоне принадлежал голландцу Арьену Роббену (завершил карьеру).