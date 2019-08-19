"Барселона" отпустила Филиппе Коутиньо в "Баварию"

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо перешёл из "Барселоны" в мюнхенскую "Баварию" на правах аренды. Срок арендного соглашения рассчитан на один сезон.
Сообщается, что "Бавария" будет обладать правом выкупа футболиста после окончания срока аренды. Финансовые детали сделки не разглашаются.
"Чемпионат" сообщает, что аренда бразильца обойдётся "Баварии" в 8,5 миллионов евро. Кроме того, в договоре также прописана необязательная опция выкупа игрока за фиксированную сумму - 120 миллионов евро. При этом немецкий клуб будет обязан выплачивать игроку зарплату в полном объёме.
В новой команде игрок будет выступать под 10-м номером, который в предыдущем сезоне принадлежал голландцу Арьену Роббену (завершил карьеру).
Коутиньо перешёл в "Барселону" в январе 2018-го года из "Ливерпуля". Его трансфер обошёлся каталонскому клубу в 145 миллионов евро. За "Барсу" игрок провёл 76 матчей, забил 21 гол и сделал 11 результативных передач. Контракт Коутиньо с "Барсой" рассчитан до лета 2023 года.
#ServusCoutinho 👋@Phil_Coutinho 🔟 https://t.co/tL54ePMvzH pic.twitter.com/CO348cncC7— FC Bayern München (@FCBayern) 19 августа 2019 г.