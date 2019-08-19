Бывший партнёр Роналду по "МЮ" рассказал о самовлюбленности португальца

Диего Форлан и Роналду играли вместе за "красных дьяволов" с 2003 по 2004 год. В беседе с Mirror уругваец не стеснялся в выражениях в адрес португальской звезды, называя того эгоистом.

"Роналду в отличие от Дэвида Бекхэма был эгоистом в раздевалке. Криштиану всегда хотел находиться рядом с зеркалом. Он проводил весь день у зеркала", - заявил Форлан.

40-летний нападающий объявил о завершении карьеры 7 августа. Форлан играл за "МЮ" с 2002 по 2004 год. На его счету 98 матчей и 17 голов. Его последним клубом был гонконгский "Китчи".