Бывший партнёр Роналду по "МЮ" рассказал о самовлюбленности португальца

Бывший футболист сборной Уругвая и форвард "Манчестер Юнайтед" Диего Форлан в беседе с британским таблоидом Mirror рассказал о привычках бывшего партнёра по английской команде португальца Криштиану Роналду.
Диего Форлан и Роналду играли вместе за "красных дьяволов" с 2003 по 2004 год. В беседе с Mirror уругваец не стеснялся в выражениях в адрес португальской звезды, называя того эгоистом.
"Роналду в отличие от Дэвида Бекхэма был эгоистом в раздевалке. Криштиану всегда хотел находиться рядом с зеркалом. Он проводил весь день у зеркала", - заявил Форлан.
40-летний нападающий объявил о завершении карьеры 7 августа. Форлан играл за "МЮ" с 2002 по 2004 год. На его счету 98 матчей и 17 голов. Его последним клубом был гонконгский "Китчи".
"Манчестер Юнайтед" был первым европейским клубом в карьере уругвайца. Позднее он выступал в "Вильярреале", "Атлетико" и "Интере". В активе футболиста победа в Лиге Европы (2010), Суперкубок Европы (2010), чемпионство Англии (2003). За сборную Уругвая Форлан провёл 112 матчей, в которых забил 36 голов.
Luego de 21 años tomé la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional. Se cierra una linda etapa llena de grandes recuerdos y emociones pero comenzará otra de nuevos desafíos. ¡Gracias a todos los que de una u otra manera me acompañaron en este camino! 👋🏼 🔟