"Автомобилист" прибыл в Ригу без Павла Дацюка

Сообщается, что 41-летний хоккеист остался в Екатеринбурге, где будет заниматься по индивидуальной программе.

Также в Риге "Автомобилисту" не смогут помочь защитники Даниил Валитов (находится в расположении молодежной сборной) и нападающий Анатолий Голышев (восстанавливается после травмы).

Напомним, что Павел Дацюк присоединился к "Автомобилисту" этим летом. Екатеринбург - это родной город хоккеиста, который неоднократно заявлял, что хотел бы закончить карьеру именно в этой команде.

"Автомобилист" свой первый матч на Кубке LDz проведёт во вторник, 20 августа. Противостоять екатеринбуржцам будет рижское "Динамо". На Кубке LDz также выступят ярославский "Локомотив", казанский "Ак Барс" и минское "Динамо".

Расписание Кубка LDz 2019:

20.08, 15.30, Ак Барс - Динамо Минск

20.08, 19:30, Динамо Рига - Автомобилист

- Автомобилист 21.08, 15.30, Ак Барс - Автомобилист

21.08, 19:30, Динамо Рига - Локомотив

- Локомотив 22.08, 15:30, Автомобилист - Динамо Минск

22.08, 19.30, Локомотив - Ак Барс

24.08, 13.00, Динамо Рига - Динамо Минск

- Динамо Минск 24.08, 17.00, Локомотив - Автомобилист

25.08, 13.00, Динамо Минск - Локомотив

25.08, 17.00, Динамо Рига - Ак Барс