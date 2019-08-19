"Автомобилист" прибыл в Ригу без Павла Дацюка

Хоккейный клуб "Автомобилист" из Екатеринбурга прибыл в Ригу без своего звёздного нападающего Павла Дацюка, сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что 41-летний хоккеист остался в Екатеринбурге, где будет заниматься по индивидуальной программе.
Также в Риге "Автомобилисту" не смогут помочь защитники Даниил Валитов (находится в расположении молодежной сборной) и нападающий Анатолий Голышев (восстанавливается после травмы).
Напомним, что Павел Дацюк присоединился к "Автомобилисту" этим летом. Екатеринбург - это родной город хоккеиста, который неоднократно заявлял, что хотел бы закончить карьеру именно в этой команде.
"Автомобилист" свой первый матч на Кубке LDz проведёт во вторник, 20 августа. Противостоять екатеринбуржцам будет рижское "Динамо". На Кубке LDz также выступят ярославский "Локомотив", казанский "Ак Барс" и минское "Динамо".
Расписание Кубка LDz 2019:
- 20.08, 15.30, Ак Барс - Динамо Минск
- 20.08, 19:30, Динамо Рига - Автомобилист
- 21.08, 15.30, Ак Барс - Автомобилист
- 21.08, 19:30, Динамо Рига - Локомотив
- 22.08, 15:30, Автомобилист - Динамо Минск
- 22.08, 19.30, Локомотив - Ак Барс
- 24.08, 13.00, Динамо Рига - Динамо Минск
- 24.08, 17.00, Локомотив - Автомобилист
- 25.08, 13.00, Динамо Минск - Локомотив
- 25.08, 17.00, Динамо Рига - Ак Барс
*Все матчи пройдут в "Арена Рига".