Пн, 19.08.2019

"Автомобилист" прибыл в Ригу без Павла Дацюка

Павел Дацюк

ФОТО: Reuters/ScanPix

Хоккейный клуб "Автомобилист" из Екатеринбурга прибыл в Ригу без своего звёздного нападающего Павла Дацюка, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что 41-летний хоккеист остался в Екатеринбурге, где будет заниматься по индивидуальной программе.

Также в Риге "Автомобилисту" не смогут помочь защитники Даниил Валитов (находится в расположении молодежной сборной) и нападающий Анатолий Голышев (восстанавливается после травмы).

Напомним, что Павел Дацюк присоединился к "Автомобилисту" этим летом. Екатеринбург - это родной город хоккеиста, который неоднократно заявлял, что хотел бы закончить карьеру именно в этой команде.

"Автомобилист" свой первый матч на Кубке LDz проведёт во вторник, 20 августа. Противостоять екатеринбуржцам будет рижское "Динамо". На Кубке LDz также выступят ярославский "Локомотив", казанский "Ак Барс" и минское "Динамо".

Расписание Кубка LDz 2019:

  • 20.08, 15.30, Ак Барс - Динамо Минск
  • 20.08, 19:30, Динамо Рига - Автомобилист
  • 21.08, 15.30, Ак Барс - Автомобилист
  • 21.08, 19:30, Динамо Рига - Локомотив
  • 22.08, 15:30, Автомобилист - Динамо Минск
  • 22.08, 19.30, Локомотив - Ак Барс
  • 24.08, 13.00, Динамо Рига - Динамо Минск
  • 24.08, 17.00, Локомотив - Автомобилист
  • 25.08, 13.00, Динамо Минск - Локомотив
  • 25.08, 17.00, Динамо Рига - Ак Барс

*Все матчи пройдут в "Арена Рига".

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