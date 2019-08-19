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Стиль латвийских поклонников симфонической музыки: от элегантной классики до кожи, мини и модной пижамки
Второй уик-энда фестиваля RĪGA JŪRMALA

ФОТО: Pauls Zvirbulis

Второй уик-энд музыкального фестиваля RĪGA JŪRMALA с 16 по 18 августа  порадовал зрителей концертами музыкантов-виртуозов - уроженца Риги, виолончелиста Миши Майского и его дочери, пианистки Лилии Майской, темпераментного гитариста Милоша из Черногории, всемирно известной сопрано Ольги Перетятько и изысканного немецкого баритона Беньямина Аппла. Завершился уик-энд концертом Миши Майского и российского Национального оркестра под управлением Михаила Плетнева.

Смотрите фото - оцените стиль латвийских поклонников симфонической музыки! В том числе и экс-президента Латвии Валдиса Затлерса и его супруги Лилиты, которые были замечены в числе гостей в Юрмале.

ФОТО: Pauls Zvirbulis

ФОТО: Pauls Zvirbulis

ФОТО: Pauls Zvirbulis

ФОТО: Pauls Zvirbulis

ФОТО: Pauls Zvirbulis

ФОТО: Pauls Zvirbulis

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