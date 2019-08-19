Стиль латвийских поклонников симфонической музыки: от элегантной классики до кожи, мини и модной пижамки

Второй уик-энд музыкального фестиваля RĪGA JŪRMALA с 16 по 18 августа порадовал зрителей концертами музыкантов-виртуозов - уроженца Риги, виолончелиста Миши Майского и его дочери, пианистки Лилии Майской, темпераментного гитариста Милоша из Черногории, всемирно известной сопрано Ольги Перетятько и изысканного немецкого баритона Беньямина Аппла. Завершился уик-энд концертом Миши Майского и российского Национального оркестра под управлением Михаила Плетнева.