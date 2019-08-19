На должность и.о. ректора ЛУ Министерство образования планирует выдвинуть Юриса Борзова

Борзов является бывшим деканом факультета компьютерных наук ЛУ. Четыре года назад он вместе с нынешним ректором ЛУ Индрикисом Муйжниексом боролся за кресло ректора ЛУ, однако во время голосования получил только около трети голосов конституционного собрания, и ректором стал Муйжниекс.

Сам Борзов заявил агентству LETA, что министерство обсудило с ним вопрос о должности исполняющего обязанности ректора ЛУ, и он согласился на то, что его имя будет включено в проект приказа. Однако он подчеркнул, что не видел проект приказа министерства, поэтому не знает, был ли он включен в него как исполнитель обязанностей ректора.

Борзов также признал, что предложенную министерством должность воспринимает как "моральное бремя" и у него "нет никакого желания" выполнять эти обязанности. По его мнению, это "кратковременная и очень неприятная работа", но кто-то должен за нее взяться.

На вопрос о том, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах ректора, если Муйжниекса не утвердят в должности, Борзов ответил, что абсолютно точно делать этого не намерен.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении агентства LETA, должность исполняющего обязанности ректора ЛУ предлагалась еще нескольким людям, но они все отказались занять ее.