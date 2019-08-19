Левитс: необходим механизм, обеспечивающий постоянное финансирование общественных СМИ

Президент Латвии сегодня в Рижском замке встретился с представителями СМИ, чтобы обсудить развитие политики общественных СМИ в Латвии. После встречи Левитс рассказал, что часть проблем общественных медиа решат поправки к закону.

По словам Левитса, законопроект, который сейчас обсуждается в Сейме, является довольно большим шагом в правильном направлении. Часть проблем он на самом деле решает, однако есть еще некоторые вопросы, на которые необходимо найти ответ. "Например, каким образом с участием общества формировать общественный заказ? Каким является механизм, обеспечивающий качество общественных СМИ?" - сказал Левитс.

Президент рассказал, что с участниками дискуссии были обсуждены как поправки к закону, так и главные проблемы в отрасли, цели и задачи общественных СМИ.