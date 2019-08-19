Кариньш: коалиция готова достичь компромисса по бюджету 2020 года

После заседания, длившегося четыре часа, премьер проинформировал, что правительственные партии большую часть времени уделили бюджету 2020 года, однако никаких конкретных решений пока принято не было. По словам Кариньша, процесс переговоров продлится еще несколько недель.

"Позитивная новость заключается в том, что есть немного свободных денег, которые можно разделить между приоритетами. Благодаря росту мы можем увеличить расходы бюджета, одновременно уменьшив его дефицит. Однако нам нужно найти приемлемый для всех общий знаменатель. На это потребуется время. Сегодня со стороны партнеров по коалиции прозвучало желание идти на компромисс, потому что все говорят о том, какие решения нужно принять, чтобы обществу было хорошо", - рассказал Кариньш.

Министр юстиции Янис Борданс (Новая консервативная партия) переговоры о бюджете оценил критически, указав на то, что в рассмотренное сегодня предложение бюджета на 2020 год, подготовленное Министерством финансов, не были включены приоритеты Новой консервативной партии.

Министр земледелия Каспар Герхардс (ВЛ-ТБ/ДННЛ) воздержался от комментариев по поводу изначального предложения бюджета на 2020 год, потому что переговоры по нему еще продолжаются.

Герхардс позитивно оценил тот факт, что были найдены дополнительные средства на новые приоритеты. "Национальное объединение продолжит дискутировать о повышении зарплат работников культуры и демографии ", - сказал Герхардс.

Депутат Сейма Даниэль Павлютс ("Для развития/За!") признал, что главным приоритетом его партии будет рост финансирования отрасли здравоохранения, чтобы можно было максимально выполнить обещания, данные работникам этой отрасли. Также в числе приоритетов была упомянута административно-территориальная реформа и финансирование общественных СМИ.