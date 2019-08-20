Вт, 20.08.2019
Тарантино снял фильм "Однажды в... Голливуде", который стал не просто данью актерам и фильмам того времени - это своего рода путеводитель, краткий обзор и пересказ эпохи, когда протест против богатых превратился в культурный феномен породивший движение хиппи. Раиса Смирнова, редактор раздела ЗВЕЗДЫ
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Гости на концерте Семена Слепакова в Юрмале: Измайлов, Ургант, Светлаков, Ярмольник и просто ценители юмора
Фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Накануне, 19 августа, в Юрмале прошел творческий вечер популярного российского комедийного актера, сценариста, продюсера, исполнителя и автора песен, а в прошлом - капитана команды КВН "Сборная Пятигорска" Семена Слепакова.

На сцену концертного зала "Дзинтари" артист вышел в сопровождении своего бэнда, составленного из лучших музыкантов Москвы, чтобы с абсолютно невозмутимым лицом, которое ужа давно является его "визитной карточкой", порассуждать о чиновниках, нефти, женщинах в лексусе, пятнице и соседях.

Легкое самобичевание, сменяющееся приступами патриотизма, зажигательные песни и душевные разговоры обо всем - все это продемонстрировал Семен Слепаков.

А что публика? Она тоже многое показала в этот вечер - в своих модных образах. Свободных, легких, светлых, местами откровенных...

На концерте Семена Слепакова  в Юрмале побывали известный российский сатирик Лион Измайлов, шоумены Иван Ургант и Сергей Светлаков, актер Леонид Ярмольник и, конечно, многочисленные латвийские ценители юмора...

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

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