Гости на концерте Семена Слепакова в Юрмале: Измайлов, Ургант, Светлаков, Ярмольник и просто ценители юмора

На сцену концертного зала "Дзинтари" артист вышел в сопровождении своего бэнда, составленного из лучших музыкантов Москвы, чтобы с абсолютно невозмутимым лицом, которое ужа давно является его "визитной карточкой", порассуждать о чиновниках, нефти, женщинах в лексусе, пятнице и соседях.

Легкое самобичевание, сменяющееся приступами патриотизма, зажигательные песни и душевные разговоры обо всем - все это продемонстрировал Семен Слепаков.

А что публика? Она тоже многое показала в этот вечер - в своих модных образах. Свободных, легких, светлых, местами откровенных...

На концерте Семена Слепакова в Юрмале побывали известный российский сатирик Лион Измайлов, шоумены Иван Ургант и Сергей Светлаков, актер Леонид Ярмольник и, конечно, многочисленные латвийские ценители юмора...

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET