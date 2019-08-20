Британские исследователи: Российские солдаты пять лет назад участвовали в боях в Украине

Британская исследовательская группа Forensic Architecture обобщила доказательства об участии российских солдат в боях у Иловайска в Донецкой области Украины, пишет The Guardian.
Аналитики обнаружили большое количество спутниковых снимков с колоннами российской вооруженной техники на Украине. Кроме того, оказалась, что в боях в Украине использовались танки T-72B3, которые в то время были единственными на вооружении российской армии.
В опубликованном Forensic Architecture видео сказано, что Европейский центр по защите прав человека (EHRAC) доверил исследователям обобщить из свободно доступных источников все свидетельства о российском военном присутствии в регионе.
Исследователи утверждают, что 3 сентября 2014 года после битв колонная военной техники была видна в десяти километрах на юг от Иловайска.
Кроме того, в свободно доступных источниках обнаружены новые единицы техники и военные лагеря, в свою очередь в конце августа на снятых с российской стороны границе кадрах видна удаляющаяся от Украины колонна.
Эти доказательства присоединены к делу, которое рассматривает Европейский суд по правам человека. Они опубликованы на свободно доступной онлайн-платформе.
"Россия отрицает какое-либо участие, поэтому в ходе судебного процесса главной задачей является неоспоримая установка ответственности Москвы. Поэтому Европейский центр по защите прав человека доверил Forensic Architecture собрать убедительные доказательства участия России в боях у Иловайска", - пишет The Guardian.
Forensic Architecture, a London-based research group, has collected evidence of #Russia's military involvement in the August 2014 Ilovaysk battle in the war in #Ukraine, including the presence of a model of tank used only by the Russian armed forces.https://t.co/43gJ6mWWnG— Hromadske Int. (@Hromadske) August 19, 2019