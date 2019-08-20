Британские исследователи: Российские солдаты пять лет назад участвовали в боях в Украине

Аналитики обнаружили большое количество спутниковых снимков с колоннами российской вооруженной техники на Украине. Кроме того, оказалась, что в боях в Украине использовались танки T-72B3, которые в то время были единственными на вооружении российской армии.

В опубликованном Forensic Architecture видео сказано, что Европейский центр по защите прав человека (EHRAC) доверил исследователям обобщить из свободно доступных источников все свидетельства о российском военном присутствии в регионе.

Исследователи утверждают, что 3 сентября 2014 года после битв колонная военной техники была видна в десяти километрах на юг от Иловайска.

Кроме того, в свободно доступных источниках обнаружены новые единицы техники и военные лагеря, в свою очередь в конце августа на снятых с российской стороны границе кадрах видна удаляющаяся от Украины колонна.

Эти доказательства присоединены к делу, которое рассматривает Европейский суд по правам человека. Они опубликованы на свободно доступной онлайн-платформе.

"Россия отрицает какое-либо участие, поэтому в ходе судебного процесса главной задачей является неоспоримая установка ответственности Москвы. Поэтому Европейский центр по защите прав человека доверил Forensic Architecture собрать убедительные доказательства участия России в боях у Иловайска", - пишет The Guardian.