Вт, 20.08.2019
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В Кенгарагсе на берегу Даугавы нашли одежду. Где ее владелец - неизвестно

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Вблизи променада в Кенгарагсе найдена мужская одежда, однако ее владельца нигде не было. Днем напротив дома по улице Каниера 16 явились полиция, медики и спасатели, сообщает передача Degpunktā.

Кучку одежды и обувь на берегу Даугавы заметил прохожий. Все выглядело так, что кто-то здесь пошел купаться, однако, скорее всего, на берег не вернулся.

Были проведены работы по поиску человека, однако нужно принять во внимание, что Даугава - широкая и длинная река, поэтому все русло обыскать невозможно. Обыскали то место, куда, возможно, человек пошел купаться.

Поиски пропавшего продолжались до 15:30. Как рассказали пожарные, в понедельник в воде не был найден ни погибший, ни признаков, которые свидетельствовали бы о его судьбе.

Дальнейшая работа передана Госполиции, которая и будет заниматься поиском обладателя кучки вещей.

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