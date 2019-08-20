В Кенгарагсе на берегу Даугавы нашли одежду. Где ее владелец - неизвестно

Кучку одежды и обувь на берегу Даугавы заметил прохожий. Все выглядело так, что кто-то здесь пошел купаться, однако, скорее всего, на берег не вернулся.

Были проведены работы по поиску человека, однако нужно принять во внимание, что Даугава - широкая и длинная река, поэтому все русло обыскать невозможно. Обыскали то место, куда, возможно, человек пошел купаться.

Поиски пропавшего продолжались до 15:30. Как рассказали пожарные, в понедельник в воде не был найден ни погибший, ни признаков, которые свидетельствовали бы о его судьбе.