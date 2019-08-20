Ученые рассказали, как в ближайшее время человечество может уничтожить себя

Доклад, который представили ученые центра по изучению экзистенциального риска при Кембриджском университете, предназначен для того, чтобы помочь властям лучше понять способы того, как мы могли бы себя погубить. Это все важно, чтобы предотвратить уничтожение.

В докладе потенциальные сценарии конца света поделены на отдельные категории, которые начинаются с разрушения экосистем и изменений климата.

Авторы доклада поясняют, что стремительное таяние ледников или глобальная дестабилизация погодных условий может привести к "нехватке необходимых к выживанию продуктов, питьевой воды и энергии".

В следующей категории находятся технологические угрозы, с особым взглядом на "преднамеренное или случайное использование искусственного интеллекта в деструктивных целях".

Даже те системы искусственного интеллекта, которые созданы с хорошим намерением, в один день могут развить в себе способность устанавливать эгоистичные цели и ценности. Машины, которые смогут самостоятельно преследовать эти цели, вполне могут уничтожить человечество.

В докладе отмечены и биологические угрозы. Авторы поясняют, что в наши дни биоинженерия становится все сложнее, а потому существует шанс того, что какой-то злоумышленник создаст патогены и токсины, которые смогут быстро распространяться по воздуху, пище или воде и быстро уничтожат человечество.

Модификация генов также становится все более сложной и развивается очень быстро. Исследователи упоминают, что какой-нибудь злоумышленник может создать биологическое оружие, которое повлияет на людей с определенной ДНК, например, на представителей определенной расы.