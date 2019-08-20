Буров: в Риге завершилась эра одной иконы

В Риге завершилась эра одной иконы и ярких лидеров - в настоящее время все может "вытянуть" только команда, сказал в передаче "Утренняя панорама" на LTV избранный вчера мэром Риги Олег Буров ("Честь служить Риге").
Он подчеркнул, что хочет снять в думе политизацию. Кроме того, необходимо, чтобы эффективно работала исполнительная власть.
Сейчас главная задача, по словам Бурова, создать команду, которой в настоящее время нет. Речь идет не о советниках или консультантах, а о команде политического руководства и исполнительной власти, пояснил он.
Буров также заявил, что не побоится освободить от должностей тех, кто работает плохо. "Главное - исполнительская дисциплина", - отметил мэр.
По словам Бурова, в центре его внимания будут вопросы сообщения, планирования инфраструктуры, состояние мостов и дорог. Также важен вопрос о бюджете следующего года.
Отвечая на вопрос о том, как сумеют сработаться 35 проголосовавших за него депутатов, в том числе четыре ранее исключенных из "Согласия", Буров признал, что определенное недоверие существует, но нужно перестать критиковать друг друга и думать о том, что можно сделать.
Новый мэр также подчеркнул, что и оппозиция, и коалиция должны работать, чтобы вернуть доверие рижан.
Также Буров сообщил, что все фракции, кроме "Единства", согласны сформировать в столичной думе совет фракций.