Буров: в Риге завершилась эра одной иконы

Он подчеркнул, что хочет снять в думе политизацию. Кроме того, необходимо, чтобы эффективно работала исполнительная власть.

Сейчас главная задача, по словам Бурова, создать команду, которой в настоящее время нет. Речь идет не о советниках или консультантах, а о команде политического руководства и исполнительной власти, пояснил он.

Буров также заявил, что не побоится освободить от должностей тех, кто работает плохо. "Главное - исполнительская дисциплина", - отметил мэр.

По словам Бурова, в центре его внимания будут вопросы сообщения, планирования инфраструктуры, состояние мостов и дорог. Также важен вопрос о бюджете следующего года.

Отвечая на вопрос о том, как сумеют сработаться 35 проголосовавших за него депутатов, в том числе четыре ранее исключенных из "Согласия", Буров признал, что определенное недоверие существует, но нужно перестать критиковать друг друга и думать о том, что можно сделать.

Новый мэр также подчеркнул, что и оппозиция, и коалиция должны работать, чтобы вернуть доверие рижан.