Эксперты: говорить о солидарности Латвии и Литвы в области энергетики сложно

Литва намерена отказаться от импорта электроэнергии из Белоруссии после ввода в эксплуатацию в этой стране считающейся небезопасной БелАЭС в Островце, а Латвия аргументирует тем, что в Балтийском регионе возникнет нехватка электроэнергии.

Сейчас торговля электричеством третьих стран - России и Белоруссии - со странами Балтии осуществляется исключительно через Литву.

Независимый латвийский эксперт в области энергетики Рейнис Аболтиньш говорит, что физически возможностей у Латвии получать электричество с БелАЭС мало. По мнению литовского эксперта в области энергетики Ритаса Стасялиса, сложившаяся ситуация может вызвать давление Брюсселя на Литву по поводу принятого ею закона, который запрещает импорт электроэнергии с БелАЭС.

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш на прошлой неделе сказал, что правительство Латвии не принимало решения покупать электроэнергию из Белоруссии.

Латвийский министр экономики Ральф Немиро говорит, что понимает озабоченность Литвы по поводу безопасности БелАЭС, но утверждает, что решение о торговле электроэнергией с третьими странами принято с учетом интересов Латвии избежать нехватки электричества.

Оператор электропередающей системы Латвии AST заявил BNS, что с учетом намерений Литвы уменьшить пропускную способность с Белоруссией после запуска БелАЭС до 0 мегаватт он хочет заручиться возможностями торговли между странами Балтии и Россией.

У Латвии сейчас есть энергомост в 330 киловольт с Россией, а перемычек с Белоруссией у нее нет.

Эксперт Национальной энергетической ассоциации Литвы Р. Стасялис говорит, что из-за сложившейся ситуации начнутся серьезные дискуссии не только между Литвой и Латвией. Однако делать точные прогнозы, какими будут решения, сложно.

"Думаю, что будут разные моменты, дискуссии в Вильнюсе, Риге, Таллинне, Брюсселе. Не исключаю вероятности давления в плане "антиостровецкого" закона, который действует у нас (...). Я бы не решился сегодня прогнозировать, по чему Еврокомиссия в этом случае "будет долбить" больше - по измене Латвии ее политическим декларациям или по нашему закону относительно Островца", - сказал эксперт.

По его словам, не исключены также вопросы со стороны Польши, так как, по его данным, именно Польша не хочет импортировать электроэнергию из третьих стран.

Эксперт Р. Аболтиньш говорит, что в решении Латвии могут быть заложены прагматические причины - дефицит производства электричества. Он обратил внимание на то, что импортировать больше электричества из Скандинавии было бы сложно, если иметь в виду нынешнюю нагрузку на перемычки "NordBalt" и "Estlink".

С другой стороны, если смотреть с точки зрения солидарности, то ситуация сложная.

"Если все это правда, то в плане солидарности выглядит нехорошо, потому что Литва стремилась убедить Латвию и Эстонию исключить из импорта электричества белорусскую электроэнергию, которая в будущем может быть частично выработана на БелАЭС. Но у электронов, разумеется, нет этикетки страны или источника производства, так что, по сути, если ты прекращаешь импорт из Белоруссии, но импортируешь из России, то возможен транзит из Белоруссии и (электроэнергия - ред.) может пойти через Латвию в Литву", - объяснил латвийский эксперт.

По словам Р. Стасялиса, "было бы правильно хотеть от соседей, чтобы они поняли, что такое для нас Островец". Он также упомянул, что время для дискуссий было раньше, а, кроме того, Латвия может субсидировать выработку электроэнергии и так решать свои проблемы.

Р. Стасялис говорит, что Латвия уже некоторое время устремляет свой "взор на линию в направлении Пскова", то есть в направлении своей перемычки с Россией.

"Этот расчет латвийцев на линию в направлении Пскова, насколько мне известно, появился после того, как выяснилось, что синхронизация будет осуществляться через Польшу. Тогда они вспомнили, что у них есть эта линия и что они хотели бы ее сохранить и, мало того, усилить и получить под это европейское финансирование. Но, насколько мне известно, в Брюсселе им вежливо ответили, чтобы сильно на это не рассчитывали", - сказал эксперт.

Р. Стасялис сомневается в надежности в настоящее время перемычки Латвия-Россия.