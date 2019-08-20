Новый владелец PNB banka рассматривал возможность покупки другого латвийского банка

"Изначально я не рассматривал именно этот [PNB] банк. Сначала говорил с другими банкирами, так как в Латвии довольно много банков доступны для продажи. Крупнейшим среди них был Rietumu banka, главные акционеры которого во время моего первого визита в Латвии хотели его продать. Мне нужно было лететь во Флориду, однако, когда вернулся снова, владельцы решились банк придержать," - заявил в интервью газете Latvijas avīze Тамраз.

Он отметил, что говорил с другими банкирами, к примеру, из PrivatBank и Reģionālā investīciju banka.

Тамраз также отметил, что соглашение с Григорием Гусельниковым о продаже и цене акций PNB банка было достигнуто легко. "Наши случаи переговоров были хорошо если по полчаса. Встречи, во время которых я купил банк, заняли десять минут. Перед тем, как договорились о сделке, связывались смсками", - сказал он.

Тамраз также указал, что решил отказаться от разбирательств, начатых от имени банка, однако Гусельников был против.

На вопрос, почему его заинтересовал латвийский банковский сектор, Тамраз ответил, что заинтересовало обстоятельство, что этот рынок находится на окраине Европы.

"Я не хотел приобретать банк в Лондоне или Париже, и я им тоже не нужен - там очень много банков. Интересно прийти на окраины этого континента - как на север, так и на юг. Это окна в Евросоюз - приобрести банк в еврозоне, возможно, приобрести и другой банк в Европе. Это самый дешевый способ, как реализовать деятельность в банковском секторе Европы", - указал Тамраз.