В Рижской думе отключилась система для голосования: приходится поднимать руки

Традиционно депутаты регистрируют свое присутствие и голосуют с помощью депутатских карт, однако сейчас все происходит устно. В частности, чиновники думы сами считают присутствующих депутатов.

В свою очередь голосование, скорее всего, пройдет с помощью поднятия рук.

Обычно руководство думы видит в системе список всех участвующих в дебатах и рассмотрении вопросов депутатов, однако сейчас они на это должны будут подать заявку, подняв руку.

Руководство думы указывает, что сегодня система работу может и не возобновить.

Напомним, в понедельник вечера после длительных политических дискуссий на внеочередном заседании Рижской думы мэром столицы был избран Олег Буров.

Во вторник созвано еще одно внеочередное заседание думы, на котором планируется выбрать заместителя советника председателя думы и членов правления Рижского свободного порта.