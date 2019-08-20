Полиция просит помощи в поисках пропавшего Каспара Афелдса

Вентспилский участок Госполиции Курземского региона разыскивает без вести пропавшего Каспара Афелдса 1983 года рождения. В ночь с 17 на 18 августа он вышел из дома в Вентспилсе по ул. Инжениеру и пропал.
Приметы: худощавого телосложения, рост примерно 174 см, короткие седоватые волосы, голубые глаза.
Был одет в черные крогсы, белою флисовую кофту с молнией, с собой была синяя тканевая сумка.
Возможное местонахождение - Вентспилс или Вентспилсский край.
Полиция просит отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины или другой ценной информацией! С полицией можно связаться, позвонив по номеру 110.