Вт, 20.08.2019
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Полиция просит помощи в поисках пропавшего Каспара Афелдса

ФОТО: Valsts policija

Вентспилский участок Госполиции Курземского региона разыскивает без вести пропавшего Каспара Афелдса 1983 года рождения. В ночь с 17 на 18 августа он вышел из дома в Вентспилсе по ул. Инжениеру и пропал.

Приметы: худощавого телосложения, рост примерно 174 см, короткие седоватые волосы, голубые глаза.

Был одет в черные крогсы, белою флисовую кофту с молнией, с собой была синяя тканевая сумка.

Возможное местонахождение - Вентспилс или Вентспилсский край.

Полиция просит отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины или другой ценной информацией! С полицией можно связаться, позвонив по номеру 110.

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