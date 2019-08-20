Видео: К 100-летию Государственной пограничной охраны выпущен грандиозный видеоклип

В создании клипа участвовали не только многие пограничные подразделения, но и лучшие из современных латвийских профессионалов в области видео и аудио.

В этом ролике показаны некоторые фрагменты еженедельной работы Государственной пограничной охраны, которые позволят лучше понять специфику службы.

Продюсеры клипа: Аксель Садовскис (организация) и Янис Дрегерис (художественные вопросы). Лолита Дрегере является автором текста, которые легко понять и запомнить, и автором музыки является Янис Дрегерис. Следует отметить, что превосходный звук (мастеринг) песни обеспечил Мартиньш Гайлис (Mārtiņš Gailītis) из известной латвийской группы Double Faced Eels. Видео снял Иварс Утинанс, который ранее уже отмечался в качестве автора клипа латгальских викингов Varang Nord.

Песня записана четырьмя вокалистами, которые служат в Государственной пограничной охране: Янис Дрегерис, Марис Ефремов, Кристина Ковалькова и Эсмеральда Межака.

Кстати, Марис Ефремов является участником международного телевизионного шоу X Factor Латвия в этом году, а Янис Дрегерис - финалистом прошлогоднего международного телешоу "Голос" в Литве.

Как отмечает сам Янис, этот клип появился благодаря отличному сотрудничеству. Государственная пограничная охрана с удовольствием поддержала реализацию этого проекта. Бесспорно этот видеоклип является ценным вкладом в создании и продвижения образа этого ведомства.