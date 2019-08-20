Видео: FIFA представила лучшие голы года

Десять лучших голов, забитых в период с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019 года, были отобраны членами FIFA и сторонними футбольными экспертами.

Три лучших гола будут определены путём интернет-голосования, а затем победителя определит жюри из легенд FIFA.

За главный приз будут бороться: бразилец Матеус Кунья ("Лейпциг), швед Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси"), аргентинец Лионель Месси ("Барселона"), камерунка Аджара Нчут (сборная Камеруна), итальянец Фабио Квальярелла ("Сампдория"), колумбиец Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт"), американка Эми Родригес ("Юта Роялс"), североирландка Билли Симпсон ("Клифтонвилл Лейдис"), англичанин Андрос Таунсенд ("Кристал Пэлас") и венгр Даниэль Жори ("Дебрецен").