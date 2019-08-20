Госканцелярия подготовила заключение по поводу скандала с выборами ректора ЛУ

Как сообщалось ранее, сегодня правительство планирует принять решение по поводу утверждения Индрикиса Муйжниекса в должности ректора ЛУ еще на один срок, однако министр образования и науки Илга Шуплинска ранее рекомендовала партнерам по коалиции Муйжниекса в должности не утверждать. Еще вчера среди партий коалиции не было единого мнения по этому вопросу.

Госканцелярия признала, что ни закон о высших учебных заведениях, ни конституция ЛУ не определяют порядок проведения выборов ректора ЛУ.

В то же время в проекте приказа, подготовленном Министерством науки и образования, говорится, что в ходе выборов ректора ЛУ были допущены процессуальные нарушения ввиду несоблюдения внутренних правовых актов.

Министерство науки и образования в проекте приказа заключает, что "если конституционное собрание в своих действиях не соблюдает устав конституционного собрания ЛУ, есть основание считать, что оно не соблюдает внешний нормативный акт - конституцию ЛУ". По мнению Госканцелярии, в проекте приказа отсутствует объяснение того, на основании чего был сделан такой вывод.

Также Госканцелярия признала, что не понимает, почему министерство заключило, что нарушение внешних нормативных актов является существенным процессуальным нарушением, принимая во внимание то, что ни закон о высших учебных заведениях, ни конституция ЛУ не определяют порядок проведения выборов ректора ЛУ.

Также Госканцелярия обратила внимание на то, что аргументация подготовленного Министерством образования и науки проекта приказа содержит заключения, основанные на предположениях.

Таким образом, Госканцелярия заключила, что невозможно убедиться в том, что нарушения в проведении выборов ректора ЛУ повлияли на их результат, и он не отражает свободную волю голосовавших.