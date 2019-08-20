На фестивале фильмов под открытым небом в Риге будут показаны лучшие документальные картины года

"Фестивали E.O.F.T. Open Air в Европе очень посещаемы, поэтому мы хотим побаловать и латвийскую аудиторию, предложив ей увлекательное наслаждение киноискусством под открытым небом.

Включенные в программу короткометражные фильмы рассказывают о мечтах человека и вечном желании достичь недостижимого, о настойчивости и страсти на пути к цели, о сложностях и болезненных неудачах, которые увенчаются в конце концов невероятными победами",

- рассказывает организатор мероприятия Арнис Асперс, добавляя, что у короткометражных фильмов нет сценария, нет актеров и спецэффектов, но все, что вы увидите – это по-настоящему.

ФОТО: Пресс-фото

Во время фестиваля предстоят не только демонстрации короткометражных фильмов, но и ожидаются особые гости – Том Белц (герой фильма "Mbuzi Dume - Strong Goat" из Германии) и Марис Олте (путешественник из Латвии).

Организаторы позаботились также о музыкальной атмосфере вместе с регги-группой Riga Reggae и о других занятиях для гостей – викторинах, соревнованиях, лотереях и призах.

Организатор мероприятия Арнис Асперс рекомендует посетителям подумать о том, чтобы им было тепло и удобно при любой погоде, а беспокоиться о количестве мест не нужно, потому что места резервируются по принципу "среди друзей веселее", и тот, кто приходит первым, занимает сидячее место в зоне пикника или стул.

"Торговый центр Alfa – единственный торговый центр в Латвии, где можно смотреть фильмы на крыше, что уже второй год становится неотъемлемой частью программы мероприятий Alfa, поэтому мы рады, что и этот фестиваль фильмов пройдет именно в нашем торговом центре", - выразила свое удовлетворение руководитель т/ц Alfa Лиене Апине

Программа фильмов: "The A.O.", "Frozen Mind", "North of Nightfall", "Viacrucxis", "The Frenchy", "Mbuzi Dume – Strong Goat", "8000+" и уже упомянутый "A to B Rollerski".