Вт, 20.08.2019
Одна из важных моих целей - построить хорошие отношения между латышами и русскими. Нет, это не чтобы мне было хорошо, а чтобы люди сами поняли, что можно жить дружно. Эдвин Лочмелис, финалист конкурса Mr World

В Даугавпилсской больнице возобновлены плановые операции

Даугавпилсская региональная больница

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Даугавпилсская региональная больница возобновила проведение плановых операций, сообщил агентству LETA мэр города Андрей Элксниньш.

Как сообщалось, ранее больница была вынуждена до сентября отменить плановые операции из-за нехватки врачей, в частности, анестезиологов и реаниматологов. Теперь, по словам Элксниньша, в региональную больницу привлечены специалисты из других учреждений, кроме того, врачи самой больницы с дежурств перенаправляются на плановые операции.

Мэр отметил, что больница продолжает работу в обычном режиме, обеспечивая как неотложную, так и плановую помощь, не уменьшая количества запланированных операций.

Руководитель больницы Григорий Семенов сообщил агентству LETA, что к работе вернулся один специалист из отпуска, а также врач, который был на больничном. Также привлечены два новых специалиста, которые будут заняты на дежурствах.

Руководитель больницы рассказал, что идут переговоры еще с четырьмя врачами, потому что большинство анестезиологов в больнице - пенсионного возраста. Ожидается, что уже осенью, приняв на работу новых специалистов, больница сможет увеличить количество операций.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ