В Даугавпилсской больнице возобновлены плановые операции

Как сообщалось, ранее больница была вынуждена до сентября отменить плановые операции из-за нехватки врачей, в частности, анестезиологов и реаниматологов. Теперь, по словам Элксниньша, в региональную больницу привлечены специалисты из других учреждений, кроме того, врачи самой больницы с дежурств перенаправляются на плановые операции.

Мэр отметил, что больница продолжает работу в обычном режиме, обеспечивая как неотложную, так и плановую помощь, не уменьшая количества запланированных операций.

Руководитель больницы Григорий Семенов сообщил агентству LETA, что к работе вернулся один специалист из отпуска, а также врач, который был на больничном. Также привлечены два новых специалиста, которые будут заняты на дежурствах.